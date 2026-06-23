[특징주] 급락장에 증권주 줄줄이 하락 마감

국내 증시가 23일 급락하면서 증권주가 줄줄이 내렸다.



이날 미래에셋증권[006800]은 전장 대비 8.57% 내린 4만2천150원에 거래를 마쳤다.

23일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 전광판에 코스피 등 시황이 나오고 있다. 연합뉴스

장중에는 한때 4만2천원까지 밀리기도 했다.



이날 SK증권[001510](-8.81%), 현대차증권[001500](-6.61%), 키움증권[039490](-4.60%) 등도 하락했다.



이날 국내 증시가 외국인의 반도체주 투매 등에 급락세를 보인 점이 증권 관련주의 매도세를 자극한 것으로 풀이된다.



이날 코스피는 전장 대비 910.71포인트(9.99%) 내린 8,203.84에 거래를 마쳤으며, 코스닥지수는 전장 대비 76.88포인트(7.94%) 내린 891.52로 장을 마감했다.



급락장에 이날 오전 코스닥 시장과 유가증권시장에서 프로그램매도호가 일시효력정지(사이드카)가 잇따라 발동됐다.



이후 이날 오후 코스피 시장에서는 거래를 일시적으로 중단하는 서킷 브레이커도 발동됐다.

<연합>

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