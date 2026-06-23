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코스피, '역대급' 10% 급락한 8,203…코스닥 7.9%↓

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23일 코스피가 10% 가까이 급락해 8,200선을 간신히 지키며 마감했다.

 

이날 코스피는 전 거래일 대비 910.71포인트(9.99%) 내린 8,203.84로 거래를 마쳤다.

23일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 전광판에 코스피 등 시황이 나오고 있다. 이날 코스피와 코스닥은 반도체 쏠림 현상에 외국인의 차익실현 매도세가 더해지면서 프로그램매도호가 일시효력정지(사이드카)에 이어 서킷브레이커(매매중단조치)가 발동됐다.
23일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 전광판에 코스피 등 시황이 나오고 있다. 이날 코스피와 코스닥은 반도체 쏠림 현상에 외국인의 차익실현 매도세가 더해지면서 프로그램매도호가 일시효력정지(사이드카)에 이어 서킷브레이커(매매중단조치)가 발동됐다. 

지수는 전장 대비 31.01포인트(0.34%) 내린 9,083.54로 출발한 뒤 잠시 반등하는가 싶더니 이내 하락 전환하며 급격한 우하향 곡선을 그렸다.

 

이에 오전 11시 40분께 매도 사이드카가 발동됐다.

 

오후 들어서는 낙폭이 더 확대돼 오후 2시 33분께에는 서킷브레이커까지 발동돼 20분 간 매매 거래가 중단됐다.

 

외국인 투자자는 유가증권시장에서 5조7천925억원 '투매'했다. 이는 한국거래소(KRX)와 넥스트레이드(NXT) 합산액이다.

 

반면 개인은 11조1천124억원 순매수했다. 역대 최대 순매수액이다.

 

코스닥 지수는 전장 대비 76.88포인트(7.94%) 내린 891.52로 장을 마감하며 900선마저 무너졌다.

 

개장 후 지수가 급락하면서 코스닥 시장에서도 오전 9시 6분께 매도 사이드카가 발동됐다.

<연합>


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