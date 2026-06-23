미래에셋증권 “30억 이상 고액자산가 1년새 3배 급증…9500명 돌파”

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국내 주식시장의 상승세와 금융권의 자금 이동 영향으로 증권사 고액 자산가 고객 수가 큰 폭으로 증가한 것으로 나타났다.

23일 미래에셋증권은 자사 고객 중 30억 원 이상의 자산을 보유한 고액 자산가의 수가 지난달 말 기준 9500여 명으로 집계됐다고 밝혔다. 이는 3000명대였던 지난해 5월 대비 200% 이상 증가한 수치이며, 전월과 비교해도 26% 늘어난 규모이다.

100억 원 이상의 자산을 보유한 초고액 자산가 고객 수 역시 1400여 명을 기록해, 지난해 5월(600명대)과 비교해 두 배 이상의 수준으로 증가했다.

이 같은 자산가 고객의 급증은 인공지능(AI) 열풍과 반도체 경기 호황에 따른 국내 주식시장의 상승이 주된 요인으로 분석된다. 아울러 은행권에서 증권사로 자금이 이동하는 이른바 ‘머니 무브’ 현상도 영향을 미친 것으로 풀이된다.

미래에셋증권 관계자는 “단순한 시장 상승에 따른 자산 증가 효과를 넘어, 글로벌 투자 기회와 차별화된 자산관리 서비스를 찾는 고액 자산가들이 미래에셋증권을 선택하고 있는 것으로 분석된다”고 설명했다.

조사에 따르면 초고액 자산가 고객들이 가장 많이 보유한 국내 주식은 현대차, SK하이닉스, 삼성전자, 한미반도체, 산일전기 순으로 나타났다. 해외 주식의 경우 브로드컴, 엔비디아, 마이크론, 테슬라 등이 상위권에 올랐다. AI 반도체, 데이터센터, 모빌리티 등 구조적 성장주를 중심으로 포트폴리오를 구성한 것이 특징이다.

이들이 보유한 주요 종목의 수익률을 살펴보면, 2024년 12월부터 2026년 5월까지의 기간 수익률 기준으로 SK하이닉스가 1241.6%로 가장 높았다. 이어 마이크론(+1058%), 삼성전자(+495.9%), 산일전기(+260.1%) 순으로 높은 수익률을 기록했다.

미래에셋증권 측은 “디지털 플랫폼과 글로벌 네트워크를 기반으로 성장 산업을 선별한 투자 판단이 높은 수익률로 이어졌다”며 “특히 박현주 글로벌 전략가(GSO)가 일관되게 강조해 온 미래 성장 산업 중심의 글로벌 투자 철학이 고객 자산관리 전반에 반영된 결과”라고 밝혔다.

이어 “고액 자산가 고객이 1년 사이 3배로 증가한 것은 미래에셋증권의 투자 철학과 관리 역량이 시장에서 인정받았다는 의미”라며 “고객의 성공이 기업의 성과라는 고객동맹 철학을 바탕으로 VIP 자산관리 시장의 표준을 새롭게 구축해 나가겠다”고 덧붙였다.

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