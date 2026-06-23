중증 천식, 조절 안 되면 일상생활 제한 위험 5배 증가

천식 증상 조절 여부가 삶의 질과 밀접하게 연관된 것으로 나타났다. 증상이 조절되지 않는 환자는 이동성·자기관리·일상생활 수행능력·통증·불편·불안·우울 영역 등에서 어려움이 컸다.

질병관리청 국립보건연구원은 23일 천식 환자 701명(중증 천식 592명, 비중증 천식 109명)을 대상으로 중증천식 환자의 삶의 질 수준과 이에 영향을 미치는 요인을 분석한 결과를 발표했다.

중증천식(Severe Asthma)은 중등도~고용량 흡입 코르티코스테로이드 처방에도 지속적인 증상과 잦은 악화를 보이는 질환이다. 의료비·입원 증가, 삶의 질 저하 등 질병 부담이 크다.

연구 결과, 중증천식 환자 삶의 질은 비중증천식 환자보다 낮게 나타났다. 특히 같은 중증천식 환자라도 증상 조절 여부에 따라 삶의 질 차이가 크게 나타났다. 증상이 조절되는 환자는 증상이 조절되지 않는 환자보다 삶의 질이 약 12% 높았다.

삶의 질 평가는 이동성·자기관리·일상생활 수행능력·통증·불편·불안·우울 등 건강 상태를 종합적으로 평가하는 핵심 지표다.

증상이 조절되지 않는 환자는 위 영역에서 크게 어려움을 느꼈고 일상생활 수행 능력 제한 위험이 조절군 대비 5.08배 높았다.

연구책임자인 김상헌 한양대병원 교수는 “이번 연구는 중증천식 환자에서 증상 조절 수준과 일상생활 기능을 함께 고려한 포괄적 관리의 중요성을 보여준다”며 “특히 천식 조절 상태가 삶의 질과 직결되는 핵심 요인으로 확인돼 임상 현장에서 증상 조절 수준을 체계적으로 평가하고 관리하는 접근이 필요하다”고 강조했다.

김원호 만성질환 융복합 연구부장은 “중증천식 환자에서 증상 조절이 단순한 치료 지표를 넘어 삶의 질과 직결된 핵심 요소임을 확인했다”며 “앞으로도 국가 차원의 장기 등록사업을 통해 환자 중심의 중증천식 관리 정책을 강화하고 환자와 의료진이 함께 증상 조절에 적극 참여해달라”고 말했다.

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