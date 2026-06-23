‘보이스피싱 피해’ 모자 숨진 채 발견…서울경찰청 광역수사대 투입

최근 충북 음성군의 한 아파트에서 수천만원의 보이스피싱(전화금융사기) 피해를 본 어머니와 아들이 숨진 채 발견됐다. 서울경찰청 광역수사대가 이 보이스피싱 사건 수사에 직접 나서기로 했다.

23일 경찰에 따르면 이들 모자 사망과 관련된 보이스피싱 사건은 지난 6일 서울 금천경찰서에 접수됐다.

최근 충북 음성군의 한 아파트에서 수천만원의 보이스피싱(전화금융사기) 피해를 본 어머니와 아들이 숨진 채 발견됐다. 서울경찰청 광역수사대가 이 보이스피싱 사건 수사에 직접 나서기로 했다. 연합뉴스

경찰은 피해금 전액이 가상자산 해외거래소를 통해 불상의 전자지갑으로 이체된 사실을 확인하고 그 이동 경로를 추적 중이었다.

이 와중에 사건 관련 피해자인 50대 여성 A씨와 20대 아들 B씨가 지난 20일 음성군의 한 아파트에서 숨진 채 발견됐다.

유서에는 보이스피싱 피해로 힘들었다는 내용이 담긴 것으로 알려졌다.

서울경찰청은 이와 관련해 “보이스피싱 범죄 해결을 위한 총력 대응에도 불구하고 피해자가 사망한 점에 대해 매우 안타깝게 생각한다”며 “보다 전문적이고 신속한 수사를 위해 광역수사대 보이스피싱 전담부서로 사건을 이관해 계속 수사할 예정”이라고 밝혔다.

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