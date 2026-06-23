고준희 "오해가 있었다면 풀어달라" 예능 울렁증 고백

배우 고준희가 예능 울렁증과 말주변에 대한 고민을 털어놓았다.

고준희는 22일 유튜브 채널 '고준희 GO'에서 스피치 학원을 찾아 말할 때 겪는 어려움을 상담했다.

고준희는 "예능 울렁증도 있고 지금 같이 말이 잘 안 나오는 상황이 있다"며 "이런 것들을 헤쳐 나갈 수 있는 방법을 배워보고자 한다"고 했다.

앞서 고준희는 지난달 유튜브 토크 예능 콘텐츠 '영업중'에 출연했다. 당시 일부 시청자들은 고준희를 보고 "대화가 너무 안 통한다" "대화는 되게끔 하라" "왜 대화가 안되냐" 등 혹평을 남겼다.

고준희는 스피치 강사와 '영업중' 영상을 함께 보며 문제점을 분석했다.

강사는 "고준희씨 지금 표정을 봐라. 다들 웃고 있는데 혼자만 안 웃고 있다"고 하자 고준희는 "나는 곽범씨가 상황을 설명하니까 난 그 상황을 상상하고 있었다"고 설명했다.

강사는 "곽범씨가 웃겨보려고 막 액션을 하는데 준희씨만 일시 정지인 상태로 '어디 너 한번 해봐'의 눈빛이다"라고 말했다.

이에 고준희는 "나는 원래 쿨하지 않은 사람이다. 가만히 있으면 차갑고 못 다가갈 거 같다는 오해를 20년 째 듣고 있다"고 했다.

고준희는 "오해가 있었다면 노여움을 풀어달라"고 말했다.

<뉴시스>

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