'연애전쟁' 김희철 "내 지난 연애 떠올라 반성, 거울치료했다"

JTBC '연애전쟁'

'연애전쟁' 김희철이 사연자 커플들을 보면서 '거울치료'를 한다고 말했다.

JTBC 새 예능 ‘연애전쟁’(연출 권해봄, 박은영)은 23일 오전 10시 유튜브 채널을 통해 제작발표회를 공개했다.

MC이자 '연애 외교관'인 김희철은 "(영상을 보면서) 나의 지난날을 반성하게 된다"라며 "나도 예전에 연애할 때 그랬다, 그때 상대방의 입장을 영상으로 보게 되니까 나는 좋은 남자 친구였는지 다시 한번 생각하게 된다, 완전 거울 치료된다"라고 말했다.

이어 "조언해 줘야 하는 입장인데 스스로 반성하게 된다, 미래에 연애하면 이렇게 하지 말아야지 많이 배우게 된다"라고 덧붙였다.

권해봄 CP(기획 프로듀서)는 "김희철 씨는 프로그램의 재미를 더 돋울 뿐만 아니라 더 풍부한 토론을 만드는 것 같다, 분위기메이커이자 토론의 깊이도 깊어지게 도와주고 계시다"라고 말했다.

이효리도 공감하면서 "장훈 오빠와 둘이 했으면 서먹서먹할 뻔했는데 희철 씨가 우리 둘을 잘 융합시켜 준다, 희철씨 없으면 어쩔 뻔했나 싶었다"라고 답했다.

'연애전쟁'은 자타공인 연애고수 이효리, 서장훈, 김희철이 이별 직전의 끝장 커플들을 직접 만나 대신 협상하고 결판을 내주는 연애 리얼리티 프로그램입니다. 이날 오후 8시 50분에 처음 방송된다.

<뉴스1>

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