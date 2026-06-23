아이오아이 콘서트 찾은 주결경, 10년 지나도 여전한 우정 [N이슈]

주결경 인스타그램

그룹 아이오아이(I.O.I) 멤버들이 10년이 지나도 여전한 우정을 자랑했다.

23일 주결경은 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 하트 이모지와 함께 사진 여러 장을 게재했다. 사진 속에는 아이오아이 콘서트장을 방문한 주결경과 함께한 멤버들의 모습이 담겼다. 오랜만에 재회한 주결경과 다른 멤버들은 함께 사진을 찍으며 친밀함을 드러냈다.

주결경은 지난 2016년 엠넷 오디션 프로그램 '프로듀스 101'에 출연, 서바이벌을 통해 프로젝트 그룹 아이오아이의 최종 멤버로 발탁됐다. 11명의 멤버는 8개월 동안 활동한 뒤 프로젝트를 마치고 아쉬운 마침표를 찍었다. 이후 멤버들은 각자의 영역에서 활동하며 '다음'을 기약했다.

그 후 멤버들은 데뷔 10주년을 맞아 제대로 뭉쳤다. 프로젝트 종료 9년 만에 팀을 재결성하고 세 번째 미니앨범 '아이오아이 : 루프'(I.O.I : LOOP)를 발매한 것. 그간 각자의 자리에서 활발히 활동해 온 멤버들은 다시 만나 의미 있는 결과물을 냈다.

주결경 인스타그램

하지만 멤버 강미나와 주결경이 예정된 스케줄로 인해 팀 10주년 활동에 참여하지 못했다. 이로 인해 일각에선 뜬금없는 불화설이 제기되기도. 그러나 강미나는 이에 대해 직접 부인한 뒤 아이오아이 콘서트장을 방문하며 불화설을 종식했다. 그 후 주결경 역시 아이오아이의 홍콩 콘서트를 방문하며 여전한 우애를 과시했다.

특히 아이오아이 콘서트를 찾은 주결경은 멤버들이 퍼포먼스를 할 때 함께 춤을 추기도 하고, 멋진 무대에 환호하며 공연을 200% 즐겼다. 또한 공연을 마친 뒤 백스테이지를 방문, 멤버들과 함께 사진을 찍으며 진한 우정을 뽐냈다. 사진을 본 팬들 역시 아이오아이 데뷔 당시로 돌아간 듯 추억에 젖었다. 그러면서 멤버들의 변함 없는 친분에 감동받기도 했다.

아이오아이는 1년이 채 되지 않게 잠시 활동한 팀이지만, 여느 아이돌들만큼 끈끈한 팀워크와 의리를 자랑했다. 세월히 흘러도 그대로인 아이오아이의 결속력과 프렌드십이 훈훈함을 자아냈다.

한편 아이오아이는 최근 신곡 '갑자기'로 큰 사랑을 받았으며, 21일 홍콩 공연을 마지막으로 10주년 기념 콘서트 투어를 마쳤다.

<뉴스1>

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