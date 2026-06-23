'KBS 퇴사' 김선근 "전현무 못 될 게 뭐야"… 그러나 현실은?

KBS 아나운서 출신 방송인 김선근이 프리랜서로 전향한 후 겪었던 생활고를 털어놓았다.

KBS 아나운서 출신 방송인 김선근이 프리랜서로 전향한 후 겪었던 생활고를 털어놓았다. 유튜브 채널 '짠한형 신동엽' 영상 캡처

지난 22일 공개된 유튜브 채널 ‘짠한형 신동엽’에는 ‘김병찬 임성민 김현욱 김선근 / 아나운서들이 왜 이리 짠해’라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상에서 신동엽은 2022년 김선근이 프리랜서로 전환하던 당시를 회상하면서 “왜 나가지 싶었다. 방송 시장도 쉽지 않은데 집이 잘사는 줄 알았다”고 말했다.

이에 김선근은 “스스로를 과대평가했다”며 “조심스럽지만 헛짓거리하다가 망했다”고 털어놓았다.

김선근은 “살면서 단 한 번도 실패해 본 적이 없다”며 “남들이 들으면 알만한 대학교에 들어갔고 KBS 입사 후 ‘연예가 중계’ 진행과 라디오 DJ까지 해봤다. 실패를 거의 경험하지 못했다. 그러다 보니 오만했다. ‘전현무 못 될 게 뭐냐’는 생각까지 했다”고 말했다.

본인에게 취해 오만한 생각을 한 김선근. 유튜브 채널 '짠한형 신동엽' 영상 캡처

그러나 김선근은 투자에 실패한 후 이를 만회하려고 프리랜서로 전향했다고 밝혔다.

그는 “아나운서라는 직업 덕분에 대출도 잘 나와 여러 투자를 했는데 결과적으로 실패했고, 파주의 신축 아파트 청약까지 당첨됐지만 각종 금전적 압박이 한꺼번에 몰려왔다”고 말했다.

김선근은 “프리랜서로 높은 연봉을 꿈꿨고, 출연 약속까지 받고 퇴사했는데 냉혹한 현실을 깨달았다”며 “실제로는 하나도 성사되지 않았다. 수입이 오히려 마이너스가 됐다”고 밝혔다.

프리랜서의 수입이 클 것이라 예상했지만 오히려 마이너스를 찍은 수입. 유튜브 채널 '짠한형 신동엽' 영상 캡처

이후 그는 생계를 위해 세탁 배달, 대리운전, 택배 상하차 아르바이트를 했다고 말했다. 또, “당장 먹고 살아야 하는데 방송 일이 없으니까 생동성 실험이라고 약효의 신약 테스트 실험을 위해 2박 3일 동안 있으면서 약 먹고 피 뽑고 하는 것도 했다”고 밝혔다.

다양한 아르바이트를 전전하며 생활을 이어간 김선근. 유튜브 채널 '짠한형 신동엽' 영상 캡처

김선근은 함께 혹독한 시기를 버텼던 아내에게 감사를 전하기도 했다. 그는 “정말 힘들 때 아내가 쓰리잡까지 하면서 같이 버텨줬다. 지금도 열심히 갚아나가고 있다”고 말했다.

한편, 김선근은 2014년 KBS에 입사해 ‘연예가중계’, ‘굿모닝 대한민국 라이브’, ‘불후의 명곡’ 등 다양한 프로그램을 진행하며 얼굴을 알렸다. 도경완의 뒤를 이어받아 트로트 예능 프로그램 ‘노래가 좋아’ MC로 장윤정과 호흡을 맞추기도 했다. 그는 2022년 9월 KBS를 퇴사하고 프리랜서로 전향했다.

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