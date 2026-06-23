전통시장 활기 되살아날까…삼성전자, ‘구매액 20%’ 온누리상품권 지급 개시

삼성전자가 ‘국민과 함께, 삼성전자 감사 페스티벌’ 참여 고객을 대상으로 디지털 온누리상품권 지급을 시작한다. 제품 가격을 할인하는 대신 전통시장과 지역 소상공인 점포에서 사용할 수 있는 온누리상품권을 제공해 고객 혜택은 물론 소비 진작과 지역경제 활성화에도 힘을 보탠다는 취지다.

삼성전자가 '국민과 함께, 삼성전자 감사 페스티벌' 참여 고객을 대상으로 디지털 온누리상품권 지급을 시작하며 기업 성과의 사회 환원을 본격화한다. 삼성전자 제공

23일 삼성전자에 따르면 지난 8일부터 4주간 진행 중인 ‘국민과 함께, 삼성전자 감사 페스티벌’ 참여 고객을 대상으로 이르면 24일부터 디지털 온누리상품권이 순차 지급된다.

이번 행사는 삼성전자가 AI 시대를 맞아 반도체 등에서 거둔 성과를 국민들과 함께 나누겠다는 취지로 마련됐다.

행사 기간 삼성전자 제품을 구매한 고객은 구매 금액의 20%를 디지털 온누리상품권으로 돌려받을 수 있다. 군인·경찰·소방·교정공무원 등 ‘K-히어로’에게는 구매 금액의 10%를 추가 지급하는 특별 혜택도 제공된다.

이 기간 구매 고객은 9월 30일까지 삼성닷컴에서 삼성전자 멤버십에 가입한 뒤 구매 제품 정보와 구매처, 모델코드, 시리얼번호 등을 등록해야 한다. 신청이 완료되면 약 2주 후부터 '디지털온누리' 앱을 통해 구매 금액의 20%에 해당하는 온누리상품권이 순차 지급된다.

지급된 온누리상품권은 전통시장과 골목상권 소상공인 점포, 편의점 등 온누리상품권 가맹점에서 현금처럼 사용할 수 있다. 앱에서 QR결제를 선택해 매장에 비치된 QR코드를 스캔하면 간편하게 결제할 수 있으며, 본인 명의의 체크카드나 신용카드를 앱에 등록하면 해당 카드로 결제 시 상품권 잔액이 자동 차감되는 방식도 지원한다.

다만 연매출 30억원을 초과하는 점포와 병·의원, 한의원, 법무·회계 관련 서비스업 등 총 33개 제한 업종에서는 사용할 수 없다. 사용 가능한 가맹점은 디지털온누리 앱이나 온누리상품권 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.

삼성전자는 이번 행사를 통해 단순한 가격 할인 대신 지역 상권에서 사용 가능한 온누리상품권을 제공함으로써 고객 혜택이 전통시장과 소상공인 매출 증대로 이어지는 선순환 구조를 만들겠다는 방침이다.

업계에서는 기업의 소비 혜택을 지역경제 활성화와 연결한 상생 모델이라는 점에서 의미가 있다는 평가가 나온다.

삼성전자는 앞으로도 고객 혜택과 사회적 가치 창출을 함께 실현하는 다양한 상생 프로그램을 확대해 나갈 계획이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지