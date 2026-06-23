인하공전 김원대 교수, 제30대 국토지리정보원장 임기 시작

인하공업전문대학 김원대 교수(건설환경공학과)가 국토지리정보원 제30대 원장으로 3년간의 임기를 시작했다. 그는 “인공지능과 디지털 대전환 시대에 국가 공간정보 경쟁력 강화와 함께 국가 산업 발전에 이바지하겠다”고 취임 일성을 밝혔다.

23일 인하공전에 따르면 김 교수는 2000년 부임한 이후 측량 및 공간정보 분야의 교육·연구와 산학협력 발전에 기여해 왔다. 한국측량학회 회장, 대한토목학회 부회장, 대한공간정보학회 부회장 등을 역임했다. 현재 과학기술단체총연합회 선출이사로 활동 중이다.

또한 항공사진, UAV 영상, 이동측량시스템(MMS), 지하시설물 정보 등 다양한 연구와 실무 경험을 축적해 온 전문가로 평가받는다. 특히 디지털트윈·메타버스·스마트시티 같은 미래산업의 기반이 되는 공간정보 분야에서 전문성을 인정받아 왔다.

아울러 국토교통부, 조달청, 지방자치단체 및 공공기관 등의 기술자문위원으로도 참여했다. 이런 공로를 인정받아 2022년에는 대통령 표창을 수상한 바 있다.

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