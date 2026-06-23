코스피, 外人·기관 매도에 9000선 하회…장중 2%대 ↓

코스피가 23일 외국인과 기관 동반 매도세에 밀려 장 초반 9000선을 내줬다. 지수는 개장 직후 9100선을 회복하기도 했지만 매도 물량이 확대되며 약세로 돌아섰다.

한국거래소에 따르면 이날 코스피는 전 거래일보다 31.01포인트(0.34%) 내린 9083.54에 개장한 뒤 등락을 거듭했다. 장중 9100선을 회복했지만, 이후 낙폭을 확대하며 2%대 약세를 보이기도 했다. 오전 9시29분 기준 지수는 전 거래일보다 159.48포인트(1.75%) 내린 8955.07을 나타내고 있다.

23일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피 등이 표시되고 있다. 연합뉴스

수급별로는 개인이 1조4585억원을 순매수하고 있는 반면 외국인과 기관은 각각 1조2519억원, 2482억원을 순매도하고 있다.

시가총액 상위 종목 가운데 삼성생명(8.10%)과 SK스퀘어(7.66%)가 상승하고 있다. 반면 삼성전기(-6.60%), 현대차(-5.34%), 삼성전자(-2.40%), SK하이닉스(-1.40%)는 약세를 보이고 있다.

코스닥은 전 거래일보다 9.76포인트(1.01%) 내린 958.64에 거래를 시작해, 이후 3%가까이 하락하며 약세를 이어가고 있다.

코스닥시장에서는 개인과 기관이 각각 221억원, 498억원을 순매수하고 있다. 반면 외국인은 741억원을 순매도 중이다.

시가총액 상위 종목 가운데 알테오젠(1.00%)이 상승하고 있다. 반면 주성엔지니어링(-5.41%), 레인보우로보틱스(-6.11%), 에코프로비엠(-4.32%), 에코프로(-2.97%)는 하락하고 있다.

<뉴시스>

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