'TIGER 200 ETF' 수익률, 코스피200 지수 추종 ETF 중 1위

미래에셋자산운용은 국내에 상장된 코스피 200 지수에 투자하는 상장지수펀드(ETF) 가운데 'TIGER 200 ETF'의 올해 수익률이 1위를 기록했다고 23일 밝혔다.



한국거래소에 따르면 지난 22일 기준 이 ETF의 연초 이후 수익률은 145.5%를 기록했다. 이는 국내에 상장된 코스피 200 지수를 추종하는 ETF 15종 중 가장 높은 수익률이다.

미래에셋자산운용 제공

순자산은 12조8천660억원으로, 개인 투자자들의 매수세와 수익률에 힘입어 지난 달 10조원을 돌파한 지 약 1개월 만에 12조원을 돌파했다.



'TIGER 200 ETF'는 코스피 상위 200개 우량 기업으로 구성된 지수를 추종하는 국내 대표지수 ETF다. 삼성전자[005930]와 SK 하이닉스 등 국내 증시를 주도하는 반도체 대표 종목에 높은 비중으로 투자하며 비중 상위 종목으로는 삼성전자(33.2%), SK하이닉스[000660](32.6%), SK스퀘어[402340](3.7%), 삼성전기[009150](2.5%), 현대차[005380](1.6%) 등이 있다.



운용사 측은 "최근 국내 우량 기업들의 글로벌 경쟁력 강화로 한국 자본시장의 장기적인 재평가에 대한 기대감이 고조되는 상황에서 'TIGER 200 ETF'는 한국 경제의 근간을 이루는 핵심 자산들에 투자하는 동시에 개별 종목의 변동성 위험을 분산할 수 있는 가장 효율적인 장기·적립식 투자 수단으로 평가받고 있다"고 전했다.

<연합>

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