동원F&B, 세계 1등 덴마크 유산균사와 손잡고 ‘덴마크 하이(Hej!) L1’ 출시

동원F&B가 세계 1등 덴마크 유산균사와 공동개발한 프리미엄 발효유 ‘덴마크 하이(Hej!) L1’을 출시했다고 23일 밝혔다.

‘덴마크 하이(Hej!) L1’은 세계 1등 덴마크 유산균사의 특허 유산균 ‘L.casei 431’을 포함해 한 병당 유산균 함량이 1000억CFU(보장균수)에 달하며, 인체 적용 시험을 통해 섭취 시 유산균이 장에서 생존하는 것을 넘어 장에 부착하는 효과를 과학적으로 확인한 제품이라고 회사측은 설명했다.

덴마크 하이(Hej!) L1. 동원F&B 제공

또한 유익균 증식과 유해균 억제에 도움을 줄 수 있는 기능성 원료(라피노스)와 면역력 증진에 도움을 줄 수 있는 아연이 들어있으며, 당류 함량을 식약처가 고시한 농후발효유 평균치(8.8g) 대비 30% 낮췄다 .

동원F&B 관계자는 “인체 내 미생물 생태계인 ‘마이크로바이옴’에 대한 관심이 높아짐에 따라, 한국인의 장 환경을 고려한 프리미엄 발효유 제품을 기획했다”며 “이번 신제품을 통해 ‘덴마크 하이(Hej!)를 1,000억 원 규모의 대표 프리미엄 유가공 브랜드로 육성할 것”이라고 말했다

‘덴마크 하이(Hej!) L1’의 중량은 한 병당 130ml이며, 가격은 4개입 기준 5980원이다.

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