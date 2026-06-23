심혜진 조카 심재원, 조각 외모…"연 소득 2억원 이상"

배우 심혜진 조카 심재원이 결혼을 꿈꾸며 '조선의 사랑꾼'에 등장했다.

배우 심재원은 22일 방송한 TV조선 예능프로그램 '조선의 사랑꾼'에 출연해 양상국을 만났다.

양상국은 앞서 결혼정보회사에서 6등급 판정을 받았고, 이날 방송에서 '결혼하고 싶은 6등급 클럽'을 열어 지원자를 모집했다.

지원자 중 한 명인 심재원은 "배우 일을 하고 있는 1993년생"이라고 자신을 소개했다.

심재원은 조각 같은 외모로 출연진을 놀라게 했다.

양상국은 "이모가 심혜진씨라고 돼 있는데 배우 심혜진씨 맞냐"고 물었다.

심재원은 "심혜진 이모가 제 어머니의 동생이다. 엄마와 심혜진 이모가 자매"라고 말했다.

양상국은 "집안 유전자가 좋다"고 했다.

양상국은 "나이도 젊고 연소득도 2억 이상이다. 학력은 고졸이다"고 말했다.

심재원은 "대학을 다니다가 3학년 때 중퇴했다"고 답했다.

양상국은 "너무 잘생겼다. 개인적으로는 좋은 분 같은데 모임에는 안 나오셨으면 좋겠다"고 해 웃음을 자아냈다.

<뉴시스>

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