‘파크골프’ 서민 생활체육이라더니…3000원 내고 치는데 채가 300만원 [권준영의 머니볼]

“수천원 내고 즐기는 운동인데 채 한 자루 가격은 수백만원입니다.”

서민 생활체육으로 불리는 파크골프의 또 다른 얼굴이다. 이용료는 몇천원 수준이지만 장비 시장에서는 수백만원짜리 클럽이 등장하며 ‘고급화 경쟁’이 치열해지고 있다. 참가 인구가 급증하자 업체들은 프리미엄 제품을 잇달아 내놓고 있고, 이용자들 사이에서는 ‘장비 계급도’까지 형성되고 있다.

파크골프의 가장 큰 특징은 클럽 한 자루만 사용한다는 점이다. 일반 골프가 드라이버와 아이언, 웨지, 퍼터 등 최대 14개의 클럽을 사용하는 것과 달리 파크골프는 티샷부터 퍼팅까지 하나의 클럽으로 경기를 진행한다.

하지만 장비 시장은 이미 ‘가성비 스포츠’라는 이미지와는 다른 길을 걷고 있다.

위 사진은 AI(인공지능)를 활용해 생성된 가상의 이미지입니다. OpenAI의 대화형 인공지능 ChatGPT 생성 이미지.

23일 파크골프업계에 따르면 시중에 판매되는 입문형 파크골프채 가격은 10만~30만원대에 형성돼 있다. 일본 브랜드 하타치 일부 모델은 10만~20만원대, 미즈노 입문형 제품은 20만~30만원대 수준이다. 비교적 진입장벽이 낮은 가격대로 초보자들이 주로 찾는다.

그러나 실력을 갖춘 동호인들이 주로 찾는 중급형 시장으로 넘어가면 가격은 빠르게 올라간다. 볼빅과 데이비드, 카스코, 프라임 등의 제품은 50만~100만원대에 형성돼 있다. 단순 취미 생활용 장비라고 보기에는 적지 않은 금액이지만, 비거리와 타구감, 소재 차별화를 내세운 제품들이 꾸준히 출시되면서 수요도 늘고 있다.

상급자 시장은 사실상 또 다른 세계다. 미즈노의 고급 라인은 100만원을 훌쩍 넘어선다. 일부 모델은 130만~180만원 수준에 판매되고 있으며, 프리미엄 라인으로 분류되는 제품들은 일반 골프채 세트 가격과 맞먹는다.

최고가 시장은 일본 브랜드가 주도하고 있다. 대표적으로 혼마의 프리미엄 제품군은 100만원대를 훌쩍 넘는다. 일부 최상위 모델은 200만~300만원 안팎까지 가격이 형성돼 있다. 입문형 제품과 비교하면 가격 차이가 10배 이상 벌어진다.

실제 프리미엄 시장에서는 일본 브랜드의 존재감이 압도적이다. 혼마와 미즈노, 하타치, 니탁스 등 일본 업체들이 고가 제품군을 주도하고 있으며, 볼빅과 데이비드, 세인트나인 등 국내 업체들은 가격 경쟁력과 사후서비스(A/S)를 앞세워 시장 확대에 나서고 있다.

일본 브랜드가 강세를 보이는 배경으로는 시장 선점 효과가 꼽힌다. 파크골프가 일본에서 먼저 대중화되면서 혼마와 미즈노, 하타치 등 현지 업체들이 일찍부터 브랜드 인지도와 충성 고객층을 확보했다는 것이다. 실제 파크골프 용품 시장에서는 일본 브랜드 선호 현상이 여전히 강하다는 게 업계 설명이다.

파크골프 업체들이 프리미엄 시장 공략에 공을 들이는 이유는 성장 가능성 때문이다. 업계에 따르면 현재 국내 파크골프 용품 브랜드는 100여 개에 달한다. 시장 규모는 약 300억원 수준으로 추산된다. 파크골프 인구 증가와 장비 고급화 추세가 이어질 경우 현재 300억원 규모의 시장이 향후 1000억원대로 커질 수 있다는 전망도 나온다.

파크골프 열풍은 클럽 구매에 그치지 않는다. 공과 가방, 신발, 장갑, 모자, 의류 등 관련 용품 구매가 뒤따르면서 연관 산업도 함께 성장하고 있다.

흥미로운 점은 파크골프가 원래 ‘저렴하게 즐기는 운동’으로 성장했다는 사실이다. 하지만 시장이 커질수록 장비는 오히려 고급화되고 있다. 누구나 쉽게 즐길 수 있는 생활체육에서 출발했지만, 이제는 수백만원대 클럽이 등장하는 시장으로 변모했다. 골프에서 회원권과 장비가 소비의 기준이 된다면, 파크골프에서는 ‘클럽 한 자루’가 그 역할을 대신하기 시작했다.

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