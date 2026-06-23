부르면 오는 ‘똑버스’, 광명 달린다…철산·광명사거리역 잇는 미래 교통망 구축

경기 광명시의 대중교통 지도가 인공지능(AI) 기술과 만나 새롭게 바뀐다. 정해진 노선과 운행 시간표 없이 승객의 호출에 따라 실시간으로 움직이는 경기도형 수요응답형 교통서비스(DRT) ‘똑버스’가 시내 대중교통 취약지역을 중심으로 본격적인 운행에 들어갔다.

광명시와 경기교통공사는 국토교통부 주관 ‘강소형 스마트도시 조성사업’인 ‘똑버스’ 시범운행을 22일 시작했다고 밝혔다.

22일부터 광명시에서 시범운행을 시작한 ‘똑버스’. 광명시 제공

다음 달 5일까지 2주간 진행되는 시범운행 기간에는 이용요금이 무료이며, 시스템 안정화 단계를 거쳐 다음 달 6일부터 정식 서비스로 전환된다. 운행 시간은 매일 오전 6시부터 오후 11시30분(호출 마감 오후 11시)까지다.

이번에 도입되는 똑버스는 탄소배출을 줄이는 친환경 중소형 전기버스로, 교통 인프라가 상대적으로 부족했던 일직·학온·소하2동 일대와 지하철 7호선 주요 거점 역을 유기적으로 연결한다.

도내에선 교통 취약지역을 중심으로 지난해 말 기준 20개 시·군에서 307대가 운행 중이다.

광명에선 운행 권역이 크게 2개로 나뉜다. 1권역(일직·학온동)은 25인승 전기버스 2대가 투입돼 광명사거리역을 오가며, 2권역(일직·소하2동)은 11인승과 25인승 전기버스 각 1대가 철산역을 연계해 도심 접근성을 대폭 끌어올린다. 시는 정식 운행이 시작되는 7월 중 11인승 차량 4대를 추가로 투입해 총 8대 규모로 운행을 확대할 계획이다.

이용 방법은 간단하다. 경기도 통합교통플랫폼 ‘똑타’ 앱에 출발지와 목적지를 입력하면 AI가 실시간으로 최적의 주행 경로를 계산해 가장 가까운 정류장으로 차량을 배차한다. 한 명만 호출해도 움직이며, 한 번 호출 시 최대 5명까지 함께 탈 수 있다.

스마트폰 앱 사용이 서툰 디지털 소외계층을 위해 전용 콜센터를 통한 전화 호출 서비스도 동시 지원한다.

7월6일부터 적용되는 정식 이용요금은 교통카드 기준 성인 1650원, 청소년 1160원, 어린이 830원으로 일반 경기도 시내버스 요금과 같다. 대중교통 환승 수요를 고려해 수도권 통합 환승 할인 혜택도 그대로 적용된다.

다만 차량 내 현금 결제는 불가능하며, 무분별한 호출을 방지하기 위해 취소 시점에 따라 300~500원의 수수료가, 차량 미탑승 시에는 요금 100%의 벌칙 수수료가 부과된다.

박승원 시장은 “교통은 시민의 일상과 삶의 질을 결정하는 가장 핵심적인 공공서비스”라며 “첨단 기술을 접목해 도심 전역을 촘촘하게 연결하는 스마트 교통체계를 구축해 스마트도시 광명을 완성하겠다”고 강조했다.

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