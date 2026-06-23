재개발·재건축으로 ‘구조 변화’ 광명시…행정지도 다시 그렸다

경기 광명시가 대규모 재개발·재건축 사업으로 급격하게 변화하는 도시 환경과 주민 생활권에 맞춰 행정 서비스의 토대가 되는 국가기초구역을 전면 재정비했다.

22일 광명시에 따르면 시는 최근 광명동 재개발 사업지와 철산동 재건축 정비구역 일대를 대상으로 국가기초구역을 정비하고 관련 변경 사항을 최종 고시했다. 국가기초구역은 도로, 하천 등 지형지물과 주민 생활권을 기준으로 국토를 세분화한 행정 단위다. 새 우편번호의 기준이 되는 것은 물론 소방, 경찰, 통계, 교육 등 치안과 공공 행정 서비스를 촘촘히 엮는 핵심 기초 자료로 활용된다.

광명시의 재정비된 국가기초구역. 광명시 제공

이번 정비는 대규모 단지 조성과 도로망 신설 등 도시 구조가 송두리째 바뀌면서 기존 행정 경계와 실제 주민들의 이용 사이에 발생한 괴리를 해소하기 위한 조치다.

시는 이번 조정에서 18개 구역의 경계를 현실에 맞게 바꾸고 8개 구역을 폐지했다. 이로써 시내 국가기초구역은 기존 155개에서 147개로 재편되며 효율적 공간정보 체계를 갖추게 됐다.

세부 조정 내용을 보면 정비사업 완료에 따른 구역 일원화가 돋보인다. 철산주공 8·9단지와 10·11단지는 각각 2개로 파편화돼 있던 것을 통합했다. 대규모 정비가 진행 중인 광명 제1·2·4·5R구역은 기존 15개에 달하던 기초구역을 10개로 묶어 압축했다. 광명 제16R구역 역시 4개 구역에서 3개 구역으로 묶었다.

이번 개편에 따라 해당 지역 일대의 우편번호도 함께 변경된다. 시는 시민들의 혼선을 방지하기 위해 변경된 우편번호를 정부 주소정보 누리집에 연동하고 시청 누리집 고시·공고란을 통해 세부 사항을 공개했다.

광명시청

앞서 시는 지난 3월 행정안전부와 관계기관이 참여한 검토회의를 시작으로 주민 의견 수렴, 경기도 및 중앙행정기관과의 꼼꼼한 협의 절차를 거쳤다.

박승원 시장은 “도시의 외형이 바뀌면 행정체계 역시 변화의 속도에 맞춰 진화해야 한다”며 “정확해진 공간정보를 바탕으로 시민 중심의 행정 서비스를 더욱 촘촘하고 선제적으로 제공하겠다”고 강조했다.

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