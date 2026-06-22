이란 IAEA 핵사찰단 1년 만에 복귀한다

이란에 국제원자력기구(IAEA) 핵사찰단이 약 1년 만에 복귀한다. 호르무즈해협 통항 관리를 위한 소통 채널과 레바논 분쟁을 멈추기 위한 관리기구도 설치될 예정이다. 미국과 이란의 고위급 회담 이후 종전 양해각서(MOU) 이행을 위한 기본 틀은 마련했다는 평가다.

이란의 한 우라늄 농축시설 내부 모습. 연합뉴스, 이란 원자력청 제공

21일(현지시간) 스위스에서 시작한 미국과 이란의 1차 고위급 회담은 약 18시간 만인 22일 새벽 종료됐다.



JD 밴스 미 부통령은 22일 협상 관련 기자회견에서 “이란은 IAEA 사찰단을 자국으로 다시 초청하는 데 동의했다”며 이는 “이란 비핵화를 위한 첫걸음”이라고 밝혔다. 지난해 미국과 이스라엘의 핵시설 폭격 이후 이란은 IAEA의 협력을 중단했으며 IAEA 핵사찰단은 지난해 7월 이란에서 철수했다. 핵사찰단 복귀는 이번 주 중으로 예상된다.



종전 협상 중재국인 파키스탄과 카타르는 MOU 이행 방안을 감독할 고위급 위원회 설치를 골자로 한 공동성명을 발표했다. 공동성명에 따르면 위원회는 향후 60일 이내에 최종 종전 협정을 체결하기 위한 로드맵에도 합의했다. 양측은 핵 프로그램, 대이란 제재, 감시 체계, 분쟁 해결을 각각 담당하는 실무그룹을 구성하기로 했다.



이와 함께 당사국은 호르무즈해협을 통과하는 상선의 안전한 항행을 보장하고, 사고와 오해를 방지하기 위해 ‘연락 채널’을 구축하기로 했다. 레바논 내 군사작전 종료가 준수되도록 당사국과 레바논이 참여하는 ‘갈등 완화 기구’ 설치도 합의했다.



아바스 아라그치 이란 외무장관은 엑스(X)를 통해 “이란의 석유 및 석유화학 제품의 수출 제재가 유예되고, (대이란) 봉쇄와 동결 자금 일부가 해제됐다”고 밝혔다. 이에 대해 밴스 부통령은 “이란이 미국산 대두, 옥수수, 밀을 구매하는 조건으로 이란의 자산 동결을 해제하는 데 동의할 수 있다”고 말했다.



회담 후 미국·이란 대표단은 본국으로 복귀했다. 모든 의제에 관한 기술적 회담은 이번 주 남은 기간 스위스에서 파키스탄과 카타르의 중재 아래 계속 진행될 예정이다.

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