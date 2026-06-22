경주시, 포스트 에이펙 국비 확보 총력전… 정부에 예산 건의

경북 경주시가 '2025 APEC 정상회의' 이후 추진할 핵심 사업의 국가예산 확보를 위해 정부 부처 설득에 나섰다.

경주시 관계자들이 지난 17일 기획재정부를 방문해 경주APEC 외교문화원 설립과 세계경주포럼 정례화 등 포스트 APEC 핵심사업의 국비 지원 필요성을 설명하고 있다. 경주시 제공

경주시는 지난 17일 경북도와 함께 기획예산처를 방문해 포스트 APEC 사업의 국비 지원을 건의했다고 22일 밝혔다. 이번 방문은 내년도 정부 예산안 편성을 앞두고 지역 미래 성장동력이 될 사업을 정부안에 반영하기 위해 이뤄졌다.

경주시는 이날 기획예산처 행정외교예산과를 찾아 '(가칭)경주APEC 외교문화원' 설립 필요성을 설명하고 국비 지원을 요청했다.

이어 문화체육관광예산과를 방문해 '세계경주포럼'의 지속 개최를 위한 정부 지원도 건의했다.

총사업비 380억원 규모의 경주APEC 외교문화원은 APEC 정상회의 성과를 보존·계승하고 국제교류와 공공외교를 활성화하기 위한 거점시설이다.

시는 외교문화원이 APEC 연구와 국제회의 개최, 회원국 간 문화·디지털 교류를 이끄는 역할을 할 것으로 기대하고 있다.

세계경주포럼은 경주선언의 핵심 가치인 포용적 성장과 디지털 혁신, 문화창조산업 등을 국제사회와 공유하는 대표적인 포스트 APEC 사업이다.

경주시는 이들 사업을 통해 APEC 성과를 일회성 행사에 그치지 않고 지속 가능한 지역 발전 동력으로 이어간다는 계획이다.

주낙영 경주시장은 "APEC 정상회의 성과를 지역 발전의 새로운 성장동력으로 연결하기 위해 외교문화원 설립과 세계경주포럼 정례화가 차질 없이 추진되도록 국비 확보에 최선을 다하겠다"고 말했다.

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