박용선 포항시장 당선인, 민선9기 경북 시장·군수 정책간담회 참석

박용선 경북 포항시장 당선인은 경북도 및 도내 시군과의 긴밀한 네트워크 구축 및 지역의 새로운 도약을 위한 본격적인 행보에 나섰다.

박용선 포항시장 당선인은 22일 경북도청에서 열린 ‘민선9기 시장·군수 당선인 정책간담회’에 참석, 인사말을 하고있다. 박용선 인수위 제공

22일 인수위에 따르면 박 당선인은 이날 오전 경북도청에서 열린 ‘민선9기 시장·군수 당선인 정책간담회’에 참석해 도정 비전을 공유하고, 도와 시·군 간의 상생 협력 기반을 공고히 하는 자리를 가졌다.

이날 간담회에는 이철우 경북도지사를 비롯 행정·경제부지사 등 도청 간부 공무원과 경북 지역 시장·군수 당선인들이 참석해 민선9기 경북의 미래 도약을 위한 정책 방향을 심도있게 논의했다.

특히 당선인은 경북 제1의 도시인 포항의 수장으로서 민선9기 포항시정의 핵심 가치와 지역 경제 활성화를 위한 강력한 실천 의지를 피력해 참석자들의 호응을 얻었다.

박 당선인은 “이번 정책간담회는 민선9기 출범을 앞두고 경북도 및 이웃 시·군들과 함께 도정 목표를 공유하고, 협력 체계를 다지는 뜻깊은 자리였다”며 “도의원 3선의 경험과 이철우 도지사님과의 오랜 정치적 인연을 바탕으로 경북도와의 강력한 파트너십을 구축하겠다”고 밝혔다.

이어 “철강산업 고도화와 첨단산업 육성, 영일만대교 조속 추진 등 포항의 시급한 현안들을 해결하기 위해 경북도의 적극적인 지원과 협력을 이끌어낼 것”이라며, “시민들의 기대를 정책 성과로 증명하기 위해 발로 뛰는 현장 중심의 실용주의 행정을 펼치겠다”고 강조했다.

박용선 포항시장 당선인은 22일 경북도청에서 열린 ‘민선9기 시장·군수 당선인 정책간담회’에 참석, 인사말을 하고있다. (왼쪽부터 박용선 포항시장 당선인, 이철우 경북도지사).

한편 박 당선인은 이날 포스텍을 방문, 지역대학과의 협력 강화 방안을 논의했다.

이번 방문은 당선인이 최근 기자간담회에서 지역대학과 연계한 청년 정착 및 인재 육성을 전담할 ‘대학정책과’ 신설 계획을 밝힌 가운데, 지역대학과의 협력체계 구축을 위한 현장 소통 행보의 일환으로 마련됐다.

이날 당선인은 김성근 포스텍 총장 등 대학 관계자들과 만나 글로컬대학 사업 및 지역성장 인재양성체계(구.RISE) 사업 추진 현황을 청취했다.

이어 포항시와 대학 간 주요 현안에 대해 폭넓게 의견을 나누고, 지역산업 경쟁력 강화와 미래 인재 양성, 청년 정주여건 개선을 위한 상생 협력 방안을 논의했다.

박용선 포항시장 당선인은 22일 포스텍을 방문, 지역대학과의 협력 강화 방안을 논의한 가운데 포스텍 관계자들과 기념촬영을 하고 있다.

특히 포스텍의 연구·교육 혁신 전략과 포항시의 지역발전 정책을 연계해 지역 혁신생태계를 고도화하고, 대학과 지역이 함께 성장하는 협력 모델을 구축해 나가자는 데 뜻을 모았다.

박 당선인은 “지역의 미래 경쟁력은 대학과의 협력에서 시작된다”며 “포스텍을 비롯한 지역대학과 긴밀히 협력해 청년이 머물고 기업이 성장하는 도시를 만들어 나가겠다”고 밝혔다.

그는 민선 9기 시정 운영 방향으로 지역대학과의 협력 강화를 주요 과제로 제시하고 있으며, 향후 대학정책과 신설을 통해 지역대학과의 상시 협력체계를 구축하고 청년 인재 육성 및 정주 기반 확대에 나설 계획이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지