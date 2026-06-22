씨티은행, 기업 고객과 ‘목소리 기부’… 오디오 동화책 8권 제작

한국씨티은행은 최근 ‘씨티 글로벌 지역사회 공헌의 날’을 맞아 기업 고객의 임직원 및 이들의 자녀와 목소리 기부 동화책 낭독 봉사활동을 진행했다고 22일 밝혔다.

한국씨티은행은 최근 ‘씨티 글로벌 지역사회 공헌의 날’을 맞아 기업 고객의 임직원 및 이들의 자녀와 ‘목소리 기부 동화책 낭독’ 봉사활동을 진행했다. 한국씨티은행 제공

이번 활동은 한국씨티은행과 기업 고객이 함께하는 사회공헌 프로그램의 일환으로 마련됐다. 온라인게임·K패션·디지털플랫폼·생활가전·인공지능(AI) 로보틱스 등 각 산업을 대표하는 국내 주요 기업 임직원과 이들의 자녀, 한국씨티은행 임직원이 함께했다. 참여자들은 한국씨티은행과 수년간 목소리 기부 동화책 낭독을 함께 진행해 온 사회적 기업 알로하아이디어스의 진행 하에 전문 성우에게 보이스 트레이닝을 받은 뒤, 동화 속 다양한 등장인물들을 직접 연기하며 총 8권의 오디오 동화책을 완성했다.

어릴 때부터 성우를 꿈꿔왔다는 한 참여 기업 임직원의 자녀는 이날 처음으로 전문 트레이닝을 받고 실제 녹음 부스 앞에 섰다. 그는 “막연하게만 생각해왔던 꿈인데, 오늘 직접 해보니 ‘나도 할 수 있겠다’는 자신감이 생겼다”며 “이 경험을 계기로 성우의 꿈을 더 구체적으로 키워가고 싶다”고 말했다.

이날 완성된 오디오 동화책은 다문화 교육 소셜벤처기업에 기증돼 다문화 가정 아이들에게 정서적 위로와 즐거움을 주는 콘텐츠로 활용될 예정이다.

활동에 참여한 한 기업 관계자는 “평소 각자의 분야에서 경쟁하는 기업들이 지역사회를 위해 한자리에 모였다는 사실만으로도 특별한 경험이었다”며 “좋은 일을 함께하며 서로를 더 깊이 이해하게 됐고, 이러한 활동이 긍정적인 관계를 만든다는 것을 다시 한번 느꼈다”고 말했다.

한국씨티은행 커머셜사업본부 황재원 전무는 “각 분야에서 활발히 활동하는 기업고객들과 함께 지역사회를 위해 뜻을 모을 수 있어 의미 있었다”며 “참여자들이 직접 목소리를 담아 완성한 콘텐츠가 다문화 가정 아이들에게 따뜻한 울림으로 전해지기를 바란다”고 밝혔다. 이어 “한국씨티은행은 기업 고객과 함께하는 공동 사회공헌 활동을 통해 금융을 넘어 지역사회와 함께 성장하는 은행으로서의 역할을 지속적으로 확대해 나갈 것”이라고 덧붙였다.

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