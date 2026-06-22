“올여름 역대급 폭염 대비”…서부발전, 전력수급 대책회의

한국서부발전은 예년보다 이른 폭염으로 전력수요 증가가 예상됨에 따라 발전설비 운영현황과 비상대응체계 점검하며 안정적인 전력공급 준비에 나섰다.

서부발전은 22일 충남 태안발전본부에서 이정복 사장을 비롯한 경영진과 전 사업소장이 참석한 가운데 ‘여름철 전력수급 대비 발전설비 안정운영 대책회의’를 개최했다고 밝혔다.

22일 이 사장이 대책 회의를 주재하고 있다. 서부발전 제공

기상청 전망에 따르면 올해 여름은 평년보다 기온이 높고 다음달 초부터 이른 폭염과 국지성 집중호우가 빈번해 전력수요가 급증할 전망이다. 이에 대비한 정부의 여름철 전력수급 대책기간은 29일부터 9월18일까지 82일 간 운영된다. 올해 여름 최대 전력수요는 93.9∼98.6기가와트(GW)로, 2024년 8월에 기록한 역대 최대치(97.1GW)를 넘어설 전망이다.

이날 회의에서 서부발전은 전력수급 비상상황 대응체계와 발전설비 운영현황, 연료수급 대책, 풍수해 대비 취약설비 관리방안 등 안정적인 전력공급을 위한 종합대책을 점검했다.

서부발전은 여름철 전력수급 대책기간 동안 24시간 전력수급 상황실과 긴급복구 대책반을 운영하는 등 비상근무체제를 가동한다. 발전설비 고장 예측진단센터(WISE Center)를 활용해 주요 설비 상태를 상시 분석하고 이상징후를 조기에 발견해 조치함으로써 설비 신뢰도를 높일 계획이다.

서부발전은 이번 회의를 시작으로 경영진이 현장을 방문하는 안전경영 활동을 전개하고 기상특보에 따라 가상 고장훈련을 실시하는 등 전력공급에 차질 없도록 총력을 다할 방침이다.

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