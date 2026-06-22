전북도의회 13대 전반기 의장 민주당 후보에 김희수 의원

더불어민주당이 전북도의회 제13대 전반기 의장 후보로 김희수 의원을 선출하는 등 의장단과 상임위원장 후보를 확정했다. 민주당이 도의회 의석 다수를 차지하고 있는 만큼 오는 7월 본회의를 거쳐 전반기 원 구성이 마무리될 전망이다.

전북도의회 더불어민주당은 22일 도의회 의총 회의실에서 의원총회를 열고 제13대 전반기 의장단과 상임위원장 후보를 선출·추대했다고 밝혔다.

22일 열린 제13대 전북도의회 전반기 원구성을 위한 더불어민주당 2차 의원총회에서 김희수 후보가 주요 공약을 밝히고 있다. 전북도의회 제공

의장 후보에는 결선투표 끝에 김희수 의원(전주 6선거구)이 선출됐다. 현재 제12대 전북도의회 부의장을 맡고 있는 김 의원은 이번 선거에서 협치와 의회 혁신을 주요 가치로 제시했다.

김 의원은 주요 공약으로 △소통과 협력을 기반으로 한 협치 의회 구현 △의원 중심의 의정활동 지원 체계 강화 △청렴과 원칙에 기반한 신뢰받는 의회 조성 △지방의회 독립성과 전문성 강화를 위한 법·제도 개선 등을 내세웠다.

제1부의장 후보에는 이병도 의원, 제2부의장 후보에는 박정규 의원이 각각 단독 후보로 추대됐다.

상임위원장 후보도 단독 추대 방식으로 결정됐다. 의회운영위원장 후보에는 강태창 의원이 이름을 올렸으며, 기획행정위원장에는 염영선 의원, 농업복지환경위원장에는 권요안 의원이 각각 추대됐다. 또 경제산업건설위원장 후보에는 김동구 의원, 문화안전소방위원장 후보에는 김성수 의원, 교육위원장 후보에는 전용태 의원이 선출됐다.

이날 확정된 후보들은 민주당이 도의회 다수 의석을 확보한 점을 고려할 때 다음 달 1일부터 3일까지 열리는 제429회 임시회 본회의 선거 절차를 거쳐 사실상 최종 선출될 것으로 전망된다. 전북도의회는 다음 달 임시회에서 의장단 선출과 상임위원회 배정을 마무리하고 제13대 전반기 원 구성을 공식 완료할 예정이다.

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