내년 7월에 가격 올리는 ‘엽떡’…“향후 최소 8년간 동결” 약속

국내 떡볶이 프랜차이즈 중 하나인 동대문엽기떡볶이가 내년 7월1일부터 모든 제품의 판매가를 7% 인상한다고 22일 밝혔다. 식·원자재 가격 인상에 따른 불가피한 조치라면서도, 향후 최소 8년간 소비자 판매가 동결 방침을 덧붙여 눈길을 끈다.

국내 떡볶이 프랜차이즈 중 하나인 동대문엽기떡볶이가 내년 7월1일부터 모든 제품의 판매가를 7% 인상한다고 22일 밝혔다. 동대문엽기떡볶이 홈페이지 캡처

동대문엽기떡볶이를 운영하는 핫시즈너는 이날 공식 홈페이지 안내문에서 “2027년 7월1일부로 전 제품 판매가를 약 7% 인상한다”며 “너그러이 이해해 주시기를 부탁드린다”고 알렸다.

회사는 “내부 임직원과 가맹점의 합심으로 높은 생산성을 유지하며 17여년 소비자 판매가와 가맹점 식자재 공급가를 동결할 수 있었다”며 “최근 몇 년간 가파르게 상승한 식·원자재 가격에 따라 부득이하게 죄송한 말씀을 드리게 됐다”고 덧붙였다.

국내 떡볶이 프랜차이즈 중 하나인 동대문엽기떡볶이가 내년 7월1일부터 모든 제품의 판매가를 7% 인상한다고 22일 밝혔다. 동대문엽기떡볶이 홈페이지 캡처

그러면서도 “이번 인상 이후 내부 효율 극대화로 향후 최소 8년간은 소비자 판매가와 가맹점에 공급하는 식자재 가격의 동결을 공개적으로 약속한다”며 “앞으로 책임있는 외식기업으로 위생·청결과 더불어 고객의 눈높이에 부합할 수 있게 노력하겠다”고 강조했다.

2002년 동대문에서 ‘땡초 불닭발’이라는 상호로 처음 문을 연 동대문엽기떡볶이는 매운 떡볶이 메뉴가 큰 인기를 끌면서, 2009년 11월 가맹 사업 본격화를 위해 법인 ㈜핫시즈너를 설립했다. 소비자들 사이에서는 상호 줄임말인 ‘엽떡’으로 불리기도 한다.

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