양홍원, 또 학폭 의혹에 폭로자 고소 "무단 침입·기물 파손"

래퍼 양홍원의 소속사가 최근 재점화된 학교폭력 의혹과 관련해 그 진위 여부와 별개로 폭로를 예고한 인물이 아티스트 가족에게 협박성 메시지를 보내고 작업실에 무단 침입해 기물을 파손했다며 형사고소를 진행했다고 밝혔다.

양홍원 소속사 AP알케미(Alchemy)는 22일 소셜미디어에 "최근 커뮤니티 사이트에 본 회사 소속 아티스트에게 학교폭력 피해를 받았으며, 이를 폭로하겠다는 글이 게시됐다"고 했다.

양홍원. SNS 캡처

소속사는 "우선, 커뮤니티에 게시된 학폭 관련 글은 일부 사실과 다른 부분이 있어 정정하고자 한다"며 "학폭 피해를 주장하는 자는 '회사와 아티스트에게 대화를 시도하였으나, 응하지 않아, 번호만 남기고 왔다'는 취지의 글을 게시했으나, 이는 사실과 다르다"고 지적했다.

또 "학폭피해를 주장하는 자는 폭로글을 작성하기 이전부터, 아티스트와 그의 가족에게 협박성 메세지를 지속적으로 보냈을뿐만 아니라, 늦은 밤, 아티스트의 작업실 문을 부순 후 무단침입하여 거울을 깨는 등 작업실 내부를 손괴했다"고 했다.

그러면서 "그 뒤, 아티스트의 가족에게 형사처벌을 각오한다며, 작업실을 손괴하는 영상을 보내주고, 다른 작업실 손괴 및 추가 가해를 예고를 한 상황이었다"고 했다.

소속사는 "이에 본 회사는 소속 아티스트와 아티스트 가족 보호를 위해 형사고소를 접수하였던 것이며 현재 경찰수사가 진행 중에 있다"고 했다.

아울러 "소속 아티스트의 학교폭력 루머 진위여부를 떠나, 위와 같은 범죄 행위들은 용납될 수 없다"고 했다.

이어 "AP알케미는 이에 대해 강경대응할 예정이며, 아티스트와 아티스트 가족에 대한 악의적인 비난과 근거 없는 루머 역시 강경대응할 예정임을 밝힌다"고 강조했다.

앞서 지난 16일 온라인 커뮤니티에는 과거 양홍원에게 학교 폭력을 당했다고 주장하는 A의 글이 확산됐다.

A는 양홍원과 같은 초·중·고교를 졸업한 피해자라고 밝히며 "혹시나 하는 마음에 연락이 올까 기대했는데 역시 아무 일도 없었다. SNS DM(메시지)도 확인하지 않는다. 20일까지 연락 달라"고 했다.

이후 A는 양홍원 측에서 연락이 없었다며 지난 20일 추가로 글을 올렸다. 그는 지난 19일 양홍원의 작업실을 찾아가 자신의 연락처를 남기고 왔는데 이후 양홍원 측으로부터 스토킹 혐의로 고소를 당했다고 주장했다.

양홍원은 학교 폭력 논란은 2017년 Mnet '고등래퍼' 출연 당시 처음으로 제기됐다.

당시 양홍원은 "과거 잘못을 인정하고 깊이 반성하고 있다"고 밝혔다.

또 "기억하는 친구에게 연락해 만나려 했으나, 그 친구는 다시 생각하기도 싫다고 했다. 사과를 받아줄 생각은 있지만 촬영 중에는 받기 싫다고 해 기다리고 있다"고 했다.

<뉴시스>

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