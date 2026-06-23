[이코노 브리핑] 우리금융 임종룡 회장, 日·대만 방문 IR 외

우리금융 임종룡 회장, 日·대만 방문 IR

우리금융그룹은 임종룡(사진) 회장이 22일부터 25일까지 일본과 대만을 방문해 기업설명회(IR)를 한다고 밝혔다. 이번 설명회는 우리금융의 중장기 성장 전략과 자본 정책, 주주환원 방향을 글로벌 투자자에게 직접 설명하기 위한 자리다. 임 회장은 일본과 대만의 주요 투자기관들과 개별적으로 만나서 비은행 포트폴리오를 확대해 그룹 수익 기반을 다변화하고, 선도적인 주주환원 정책으로 주주가치를 제고하겠다는 청사진을 제시할 계획이다.

농협銀, 소비자보호 거버넌스 체계 개편

NH농협은행은 금융 소비자 권익 보호 강화를 위해 이사회 내 소비자보호 거버넌스 체계를 개편한다고 22일 밝혔다. 이사회 내 소위원회 형태로 신설되는 ‘소비자보호위원회’는 은행의 금융소비자보호 정책 방향을 설정하고, 관련 주요 현안을 독립적으로 심의·의결하는 컨트롤타워 역할을 수행한다. 금융소비자보호 담당임원(CCO)의 독립성과 전문성을 강화하기 위해 임면 절차도 개선한다.

국민銀, 탈탄소·무탄소 에너지기업 지원

KB국민은행은 22일 신용보증기금과 산업계 탈탄소 전환 촉진, 무탄소 에너지 생태계 조성을 위한 생산적 금융지원 업무협약을 체결했다고 밝혔다. 지원 대상은 신보 녹색 공정 전환보증과 무탄소 에너지 보증 기업이다. KB국민은행은 총 40억원을 특별출연하고, 이를 바탕으로 약 800억원 규모의 보증서를 공급할 계획이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지