‘내란가담’ 박성재 1심, 구형보다 무거운 징역 25년·법정구속

법원이 박성재 전 법무부 장관의 12·3 비상계엄 가담 혐의를 유죄로 인정해 내란 특별검사팀(특검 조은석)의 구형보다 무거운 중형을 선고했다. 하지만 김건희씨 관련 수사를 무마하려 한 혐의에 대해선 특검팀의 공소를 기각했다.



서울중앙지법 형사33부(재판장 이진관)는 22일 내란 중요임무 종사와 직권남용 권리행사방해 등 혐의로 기소된 박 전 장관에게 징역 25년을 선고하고 법정구속했다.

굳은 얼굴 12·3 비상계엄에 가담하고 윤석열 전 대통령의 부인 김건희씨의 청탁을 들어준 혐의로 기소된 박성재 전 법무부 장관(왼쪽 사진)이 22일 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 1심 선고 공판에 출석하고 있다. 비상계엄 선포 이튿날 ‘삼청동 안가 회동’ 관련 국회에서 허위 증언한 혐의를 받는 이완규 전 법제처장도 이날 재판에 출석하고 있다. 연합뉴스·뉴시스

비상계엄 이튿날 있었던 서울 종로구 삼청동 안가 회동과 관련해 국회에서 허위로 증언한 혐의로 함께 재판에 넘겨진 이완규 전 법제처장에 대해선 특검팀 수사 대상이 아니라는 이유로 공소를 기각했다. 특검팀은 올 4월 열린 결심공판에서 박 전 장관에게 징역 20년, 이 전 처장에게 징역 3년을 각각 구형했다.



재판부는 2024년 12월3일 비상계엄 선포 후 박성재 전 장관이 ‘합동수사본부 검사 파견 검토’, ‘교정시설 수용 여력 점검’, ‘출국금지 담당 직원 출근’ 등을 지시한 것이 윤석열 전 대통령의 내란 범죄에 순차적으로 가담한 내란 중요임무 종사에 해당한다고 판단했다. 이로 인한 직권남용 권리행사 역시 유죄로 봤다.



다만 지난해 5월 김씨로부터 ‘서울중앙지검에 명품 가방 수수 사건 전담 수사팀이 구성된 경위를 파악해 달라’는 취지 청탁을 받은 뒤 하급자에게 부적절한 지시를 내린 혐의에 대해선 “특검팀 수사 대상에 해당하지 않는다”며 공소를 기각했다.

재판부는 박 전 장관에 대한 양형 배경을 설명하며 “피고인은 내란이 성공할지도 모른다는 생각에 헌법 수호의 의무를 끝내 외면하고, 외려 가담하기로 선택했다”며 “피고인신문 과정에서 ‘많은 책임감을 느낀다’, ‘충격과 실망을 드려 죄송하다’고 했으나 피고인이 보여준 태도에 비춰 진정성을 인정하기 어렵다”고 했다.



형사33부는 앞선 특검 기소 사건에서도 엄중한 처벌 기조를 보였다.형사33부는 한덕수 전 국무총리의 내란 중요임무 종사 혐의에 대해 특검팀이 구형한 징역 15년보다 8년 무거운 징역 23년을, 건진법사 전성배씨의 알선수재 혐의에 대해 구형량의 두 배인 징역 6년을 각각 선고했다.



재판부는 이날 증거인멸 우려를 들어 박 전 장관을 법정구속했다. 자세한 설명은 없었다. 박 전 장관은 “한 번도 출석에 거부하거나 도주하려고 노력한 바 없다. 주거도 일정하다”고 항변했고, 변호인 역시 “다툼의 여지가 여전히 남아 있는 것으로, 그 부분을 고려해 달라”고 호소했지만 받아들여지지 않았다.



장우성 특검보는 “법무부 장관은 인권과 헌정 질서 수호의 최후 보루임을 확인시켜준 판결”이라고 소회를 밝혔다. 공소 기각 부분에 대해서는 “2차 종합특검팀에 인계가 가능하다면 항소를 안 할 생각”이라며 “항소 가능성은 좀 낮을 것 같다”고 했다. 특검법상 수사 대상이 아닌 사건을 기소해 법원이 공소 기각을 판결한 건 이번이 처음은 아니다.



서울중앙지법 형사21부(재판장 조순표)는 12일 김씨와 친분을 내세워 투자금을 받았다는 이른바 ‘집사 게이트’ 의혹에 연루된 조영탁 IMS모빌리티 대표에게 무죄와 공소기각을 선고했다. 재판부는 “특검법에는 특검의 임명, 직무, 범위, 권한 등 그 절차와 범위에 관해 구체적으로 규정돼 있고 수사 기간을 한시적으로 정했다”고 강조했다.

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