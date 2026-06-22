中 ‘이중용도 수출통제’ 美기업 10곳 추가

중국 정부가 미국 방산·드론·희토류 관련 기업 10곳을 이중용도 수출통제 대상에 추가했다. 록히드마틴 등 46개 기업 제품은 중국 정부 조달이 금지됐다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 2026년 5월 14일 목요일 베이징 인민대회당에서 시진핑 중국 국가주석과 악수하고 있다. UPI연합뉴스

중국 상무부는 22일 홈페이지를 통해 “국가 안보·이익을 수호하고 비확산 등 국제 의무를 이행하기 위해 ‘수출통제법’과 ‘이중용도 품목 수출통제 조례’ 등 관련 법규에 따라 미국 기업 10곳을 수출통제 관리 명단에 포함하기로 결정했다”며 “중국 수출업체는 해당 10개 기업에 이중용도 품목을 수출할 수 없으며, 어떠한 국가나 지역의 조직 및 개인도 중국산 이중용도 품목을 이들 기업으로 이전하거나 제공해서는 안 된다”고 밝혔다. 수출통제 명단에는 △에이비옥스 △레드캣홀딩스 △틸드론스 △MP머티리얼스 등이 포함됐다.

상무부 대변인은 이날 질의응답 형식의 입장을 통해 이번 제재 배경으로 “미국 정부가 이른바 ‘중국군 지원기업’ 리스트를 추가 등재한 악의적 행위에 대응하기 위해 관련 규정에 따라 수출을 금지하기로 한 것”이라고 설명했다.

미국 국방부는 지난 8일(현지시간) 중국 전자상거래 기업 알리바바, 현지 최대 인터넷 검색포털 바이두, 전기차 제조업체 비야디(BYD) 등 188개 기업을 중국군 지원기업 명단에 올렸다. 이는 향후 미국 정부 조달과 투자 제한 등의 근거로 활용될 수 있다.

중국 재정부도 이날 46개 미국 기업 제품에 대해 중국 내 정부기관과 공공기관의 구매를 금지하는 제재 조치를 발표했다. △록히드마틴 △레이시온 미사일·방어 △제너럴 아토믹스 항공시스템 △보잉 방위·우주·안보 부문 등이 명단에 올랐다.

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