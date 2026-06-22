中 ‘이중용도 수출통제’ 美기업 10곳 추가

46곳은 中 정부에 납품 금지도
중국 정부가 미국 방산·드론·희토류 관련 기업 10곳을 이중용도 수출통제 대상에 추가했다. 록히드마틴 등 46개 기업 제품은 중국 정부 조달이 금지됐다.
중국 상무부는 22일 홈페이지를 통해 “국가 안보·이익을 수호하고 비확산 등 국제 의무를 이행하기 위해 ‘수출통제법’과 ‘이중용도 품목 수출통제 조례’ 등 관련 법규에 따라 미국 기업 10곳을 수출통제 관리 명단에 포함하기로 결정했다”며 “중국 수출업체는 해당 10개 기업에 이중용도 품목을 수출할 수 없으며, 어떠한 국가나 지역의 조직 및 개인도 중국산 이중용도 품목을 이들 기업으로 이전하거나 제공해서는 안 된다”고 밝혔다. 수출통제 명단에는 △에이비옥스 △레드캣홀딩스 △틸드론스 △MP머티리얼스 등이 포함됐다.
상무부 대변인은 이날 질의응답 형식의 입장을 통해 이번 제재 배경으로 “미국 정부가 이른바 ‘중국군 지원기업’ 리스트를 추가 등재한 악의적 행위에 대응하기 위해 관련 규정에 따라 수출을 금지하기로 한 것”이라고 설명했다.
미국 국방부는 지난 8일(현지시간) 중국 전자상거래 기업 알리바바, 현지 최대 인터넷 검색포털 바이두, 전기차 제조업체 비야디(BYD) 등 188개 기업을 중국군 지원기업 명단에 올렸다. 이는 향후 미국 정부 조달과 투자 제한 등의 근거로 활용될 수 있다.
중국 재정부도 이날 46개 미국 기업 제품에 대해 중국 내 정부기관과 공공기관의 구매를 금지하는 제재 조치를 발표했다. △록히드마틴 △레이시온 미사일·방어 △제너럴 아토믹스 항공시스템 △보잉 방위·우주·안보 부문 등이 명단에 올랐다.
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