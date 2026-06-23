금요일밤 드론에 띄운 장병들의 꿈

“손끝에만 연연하지 말고 실제 비행체에 탑승한 느낌으로 집중해 보세요.”

육군 35사단 백마여단의 금요일 저녁은 조금 특별하다. 일과가 끝난 뒤 생활관으로 향하는 대신 연병장 한편에 삼삼오오 모인 장병들은 조종기를 손에 쥐고 저녁 하늘을 올려다본다. 주말이면 다시 비행 실습이 이어진다. 누군가 드론의 자세를 점검하고, 또 누군가는 비행경로를 분석한다. 그렇게 몇 달 동안 이어진 ‘퇴근 후 훈련’의 결실은 예상보다 훨씬 컸다.

백마여단 드론동아리 장병들이 초경량비행장치 무인멀티콥터 조종자 1종 자격증을 들어보이고 있다. 35사단 제공

22일 35사단에 따르면 백마여단 드론동아리 소속 장병 7명 전원이 최근 초경량비행장치 무인멀티콥터 조종자 1종 자격증을 손에 쥐었다. 자체 중량 25㎏ 초과, 최대 이륙중량 150㎏ 이하 무인비행장치를 조종할 수 있는 국가자격으로 가장 높은 난도를 자랑한다. 특히 최근 군에서 드론은 정찰과 감시, 수색, 물자 수송 등 군 작전 환경의 변화를 이끄는 핵심 분야이자 미래 전투체계와도 직결되는 전문 역량으로 평가된다.

이번 성과는 장병들의 자발적인 도전에서 시작됐다. 지난 3월 드론 동아리를 개설한 뒤 매주 금요일 일과 이후와 주말에 이론과 실습을 병행하며 서로의 부족한 부분을 채워갔다. 단순한 취미가 아니라 함께 흘리는 땀과 노력, 그리고 미래 전장을 준비하는 작은 도전이었다. 새로운 꿈을 띄우는 데는 김승규 교관의 재능 기부가 큰 힘이 됐다.

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