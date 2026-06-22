이수경 "심한 피부병으로 은퇴 고민…우울증·대인기피증 겪어"

배우 이수경이 한동안 대중 앞을 떠나야 했던 이유를 고백한다.

22일 오후 8시 방송되는 tvN STORY 예능물 '영자와 세리의 남겨서 뭐하게' 48회는 제주 김녕항 특집으로 꾸며진다. 배우 이태곤과 이수경이 게스트로 출연한다.

이수경. tvN STORY

이날 방송에서 이수경은 과거 드라마 '하늘이시여'에서 친남매로 호흡을 맞춘 이태곤과 재회한다. 두 사람이 예능에서 만나는 것은 23년 만이다.

이수경은 방송에서 힘들었던 시기를 털어놓는다. 그는 "심한 피부병으로 은퇴를 고민했었다"라며 우울증과 대인기피증을 겪었던 과거를 고백한다.

이수경은 연이은 사업 실패로 인한 스트레스로 몸과 마음이 힘들었다고 밝힌다. 이를 들은 이태곤은 친오빠처럼 안타까워하며 위로를 건넨다.

이날 이태곤은 촬영 전날부터 제주에 내려와 직접 잡은 참돔과 무늬오징어를 선보인다. 그는 선상에서 무늬오징어회를 만들어 MC 이영자와 박세리에게 대접한다.

또 이태곤은 자신이 잡은 생선으로 참돔 회와 참돔튀김을 준비한다. 박세리는 제주 흑돼지 통목살을 활용한 흑돼지 고사리 김치찜을 선보인다.

<뉴시스>

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