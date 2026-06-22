윤승아, ‘참교육’ 김무열 위한 깜짝 축하 이벤트

배우 윤승아가 남편 김무열을 위해 특별한 축하 자리를 마련하며 훈훈한 가족 일상을 공개했다.

21일 윤승아의 유튜브 채널 ‘승아로운’에는 ‘바쁘고 행복한 일상, 이번 주도 최선을 다했다’라는 제목으로 일상 브이로그 형식의 영상이 게재됐다. 공개된 영상에는 윤승아가 아들, 남편 김무열과 함께 지인이 새롭게 문을 연 북카페를 방문하는 모습이 담겼다.

‘바쁘고 행복한 일상, 이번 주도 최선을 다했다’라는 제목의 영상 속 김무열 축하 현수막. 승아로운

이날 윤승아는 “축하할 일이 많아서 특히 지인이 케이크를 3개나 준비해 두었다”고 소개한 뒤, 김무열을 위한 별도의 축하 이벤트도 준비했다고 귀띔해 눈길을 끌었다.

잠시 자리를 비운 김무열이 돌아오자 현장에는 축하 문구가 적힌 현수막과 케이크가 등장했다. 현수막에는 극 중 김무열이 연기한 넷플릭스 오리지널 ‘참교육’의 ‘교권보호국’ 감독관 나화진의 얼굴을 담겼고, 넷플릭스 1위 축하를 전하는 축하 메시지가 적혀 있었다. 또 작품에서 등장하는 대사를 활용해 재치있는 축하 멘트를 구성했다.

예상치 못한 이벤트를 마주한 김무열은 놀란 표정을 감추지 못했다. 그는 떡 벌어진 입으로 현수막과 케이크를 본 후 “감사합니다”라고 화답했다.

한편 김무열이 출연한 넷플릭스 시리즈 ‘참교육’은 글로벌 시장에서 눈에 띄는 성과를 거두고 있다. 넷플릭스 투둠 집계 기준 ‘글로벌 톱 10 비영어권 쇼’ 순위에서 2주 간 정상에 올랐다.

‘참교육’은 무너진 학교 현장을 바로 세우기 위해 활동하는 가상의 국가기관 ‘교권보호국’을 중심으로 전개되는 작품이다. 김무열은 극 중 교권보호국 소속 감독관 나화진 역을 맡아 극의 중심축을 이끌며 강렬한 존재감을 보여주고 있다.

작품의 흥행이 이어지는 가운데, 남편 김무열을 위해 윤승아가 준비한 깜짝 축하 파티는 훈훈함을 자아냈다.

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