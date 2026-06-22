중소기업 근로자 51% “애 안 낳겠다”

중소기업 근로자와 소상공인 절반 이상은 향후 자녀 계획이 없다는 조사결과가 나왔다. 김기문 중소기업중앙회장은 저출산고령사회위원회(저고위)를 만나 현장 맞춤형 정책 수립을 주문했다.

중기중앙회가 22일 발표한 ‘중소기업 근로자 및 소기업·소상공인 출산·육아 인식 조사 결과보고서’에서 중소기업 근로자의 51.0%가, 소기업·소상공인 대표자의 50.7%가 (추가) 자녀 계획이 없다고 답했다. 중소기업 근로자와 소기업·소상공인 대표자 모두 출산·육아 시 부담을 느끼는 요인 1순위로 주거비, 양육비, 교육비를 포함한 비용 문제를 꼽았다.

김진오 저고위 부위원장(앞줄 왼쪽 여덟 번째부터)과 김기문 중기중앙회장이 22일 서울 여의도 중기중앙회에서 열린 ‘인구구조 변화 대응 정책간담회’에서 참석자들과 기념촬영을 하고 있다. 중소기업중앙회 제공

결혼 의향이 있다고 밝힌 중소기업 근로자는 42.9%, 소기업·소상공인 대표자는 75.2%로 집계됐다. 결혼을 준비하거나 고민하는 과정에서 가장 부담되는 요인으로 중소기업 근로자는 비용 부담(64.3%)을, 소기업·소상공인 대표자는 소득 불안(53.7%)을 언급했다.

중소기업 근로자 10명 중 8명(85.0%)은 대기업·공공기관 근로자보다 결혼·출산·육아를 병행하기 어렵다고 했는데 출산·육아 제도 활용이 어려운 직장 문화(63.5%) 때문으로 나타났다. 특히 현재 재직 중인 직장에서 동료·관리자 부담 가중이 우려돼 일·가정 양립 제도를 활용하기 어렵다고 답한 비율(복수 응답)은 84.0%에 달했다. 필요한 정부 정책으로는 경제적 지원 확대, 출산·육아 제도 활성화 등이 나왔다.

소기업·소상공인 대표자 역시 일반 근로자에 비해 출산·육아에서 어려움을 겪고 있었다. 이들 중 81.7%는 일반 근로자보다 결혼·출산·육아를 병행하기 더 어렵다고 했는데 사업장 운영 공백 부담(72.7%)이 이유였다. 일과 가정을 병행할 수 있는 사회적 여건이 충분하다고 본 비율은 10.3%에 그쳤다. 원하는 정부 정책으로는 맞춤형 출산·육아 지원 확대, 사업장 운영 공백 지원 등이 제시됐다.

중기중앙회는 저고위와 이날 서울 영등포구 중기중앙회에서 ‘인구구조 변화 대응을 위한 중소기업 정책 간담회’를 열고 이 같은 문제를 논의했다.

박은정 육아정책연구소 연구위원은 출산·육아 부담 완화를 위한 경제적 지원 확대와 실제 현장에 맞는 돌봄서비스 확충이 필요하다고 조언했다. 박 연구위원은 “제조업 교대근무, 소상공인의 야간·주말 영업 특성을 고려하는 것이 중요하다”고 설명했다.

김진오 저고위 부위원장은 “중소기업 현장에서는 출산·육아 지원제도 자체를 모르거나 알더라도 충분히 활용하지 못하는 경우가 많다”며 “가족이 있는 삶을 위해선 중소기업에서도 육아휴직이나 유연근무 이용률을 높일 필요가 있고 사업주뿐 아니라 사회 전반의 인식 개선과 가족 친화적 기업문화 조성이 필요하다”고 했다.

저고위는 이날 논의된 의견을 국가인구전략에 반영하고 중소기업계와 정례적인 정책 소통을 이어갈 예정이다.

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