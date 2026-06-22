천안서 또 학생 집단폭행…고교생 무리가 동급생 1명 마구 때려

[서울=뉴시스] 박민석 기자 = 고 박원순 전 서울시장의 성추행 방조 혐의로 고발된 오성규 전 비서실장이 피고발인 조사를 위해 17일 서울 종로구 서울경찰청 여성청소년과에 출석한 것으로 파악됐다. 사진은 이날 서울지방경찰청 입구. mspark@newsis.com

충남 천안에서 중학생 7명이 지적장애가 있는 또래 학생 한명을 집단폭행해 물의를 빚은 가운데 이번에는 고등학생 6명이 동급생을 폭행한 사건이 뒤늦게 확인됐다.



충남천안서북경찰서는 동급생을 폭행한 고등학교 2학년 A군(17) 등 6명을 폭력행위등처벌에관한법률위반(공동상해·공동폭행) 혐의로 입건해 조사하고 있다고 22일 밝혔다.



이들은 지난달 18일 오후 11시께 천안시 서북구 두정동의 한 노래방 안에서 동급생 B(17)군의 얼굴 등을 마구 때린 혐의를 받고 있다.



천안지역 고등학교 2학년생이거나 학교 밖 청소년인 것으로 알려진 이들 은 이후 인근 주차장으로 자리를 옮겨 B군을 또다시 폭행한 것으로 조사됐다.



이 때문에 B군은 머리 부위를 크게 다쳐 긴급 수술을 받았고 현재는 퇴원한 상태서 치료 중인 것으로 알려졌다.



신고를 받고 수사에 착수한 경찰은 가해자들을 상대로 자세한 경위를 파악하는 한편, 범행을 주도하거나 적극적으로 가담한 3명에 대해서는 구속영장을 신청했다.



앞서 천안에서는 지난달 26일에도 중학생 7명이 지적장애가 있는 또래 학생을 마구 때리고 불법 촬영한 일이 벌어져 현재 충남경찰청 수사가 진행 중이다.

<연합>

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