'전신마비' 박위, 턱걸이 성공했다

유튜버 박위가 헬스장에서 재활 운동을 하는 모습을 공개했다.

박위는 22일 SBS TV 예능 프로그램 '동상이몽 시즌 2 - 너는 내 운명'에서 아내이자 가수 송지은과 함께 헬스장을 찾는다.

유튜버 박위. '동상이몽2' 유튜브 캡쳐

송지은은 "나는 후크 스트랩 활용해서 운동하는 것도 신기했다"고 말한다.

박위는 "내가 지금 줄을 잡아서 당길 힘이 없다. 그래서 이 후크 스트랩을 이용해서 당길 수 있는 거다" 라고 한다.

헬스장 트레이너가 "원래 당길 때 중심이 잘 안 잡히는 거다. 그런데도 중심 안 흐트러지고 당기는 게 정말 대단한 거다"라고 한다.

박위는 중심을 잡기 위해 한 손으로 필사적으로 버티는 모습을 보여준다.

그는 "나는 등 운동이 정말 중요하다. 안 하면 몸이 앞으로 말린다. 지금도 제가 멀쩡해보이지만 손을 떼고 등받이 없으면 앞으로 넘어진다"고 헌다.

곧이어 박위는 철봉에 스트랩을 착용하고 철봉 운동을 시작한다.

그는 팔과 등의 힘만으로 휠체어에서 몸을 들어 올려 턱걸이를 성공시킨다.

한편 박위는 2014년 2층 높이 건물에서 떨어지는 낙상 사고를 당해 전신 마비 진단을 받았다.

그는 꾸준한 재활을 통해 현재는 상체 움직임을 회복하고 하체 재활에 집중하고 있다.

<뉴시스>

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