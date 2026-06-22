강원 화천군 관문 ‘화천대교’ 2차선서 4차선으로 확장

강원 화천군 주요 관문인 화천대교가 왕복 2차선에서 4차선으로 확대됐다. 화천을 대표하는 산천어 축제와 파크골프를 즐기러 지역을 찾는 이들의 편의성이 한층 높아질 전망이다.

화천군은 하남면 위라리 화천체육관 주차장 광장에서 화천대교 준공식을 개최했고 22일 밝혔다. 총연장 400m인 새로운 화천대교에는 총사업비 495억원이 투입됐다. 2017년 사업 시작 이후 10년 만에 건설이 완료됐다.

화천대교 준공식. 화천군 제공

기존 화천대교는 화천읍 방면으로 진입하는 차량들을 위한 편도 2차선 교량으로 이용된다.

화천대교는 기존 교량에 더해 왕복 4차선 교량의 모습을 갖추게 됐다.

교량 뿐 아니라 화천대교 양 끝단 회전교차로 설치와 정비도 마무리됐다.

이에 따라 화천대교를 오가는 차량들의 편의도 크게 늘어날 것으로 기대된다.

기존에는 편도 1차선 교량 진입을 위해 출퇴근 시간이나 화천산천어축제 기간 등에 차량이 몰리는 병목현상이 상습적으로 발생했다.

트럭이나 소방차 등 대형 차량의 진입에도 어려움이 있었으나 앞으로 크게 개선될 전망이다.

최문순 화천군수는 “화천의 관문 화천대교가 지역발전을 위한 지름길 역할을 할 것으로 기대한다”고 말했다.

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