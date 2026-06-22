종전 합의에 환율 안정 기대↑…"3개월간 1천480원 안팎"

미국과 이란간 전쟁 종식·호르무즈해협 재개방 합의에 따라 하반기 원·달러 환율이 안정세를 찾아갈 것이라는 전망이 나왔다.



한국경제인협회는 22일 서울 여의도 FKI타워에서 '2026년 하반기 환율 전망과 산업별 대응전략' 세미나를 열고 최근 중동 정세 변화가 외환시장과 산업계에 미칠 영향을 점검했다.

22일 서울 중구 명동거리 환전소에 원·달러 환율 등 통화별 환율이 표시돼 있다. 뉴시스

김창범 경제인협회 상근부회장은 개회사에서 "환율이 산업·기업 규모별로 미치는 영향 분석을 바탕으로 기업들이 전략적으로 대응해야 한다"고 당부했다.



김진욱 씨티은행 수석이코노미스트는 주제발표에서 "인공지능(AI) 투자 확대가 글로벌 성장 모멘텀으로 작용하고 있으며, 중동 긴장 완화는 국제유가와 금융시장 안정에 긍정적인 영향을 줄 것"이라고 밝혔다.



이어 "반도체 호황에 따른 수출 확대와 국내 투자자의 국내 주식 투자 증가, 경상수지 흑자 지속 가능성이 원화 강세 요인으로 작용할 것"이라며 "원·달러 환율은 향후 3개월간 1천480원 안팎을 나타낸 뒤, 6∼12개월 사이에는 1천450원 수준으로 낮아질 것"이라고 전망했다.



조경엽 씨지엘경제연구원장은 발표에서 고환율을 달러 강세와 한미 금리차, 글로벌 자금 이동이 복합적으로 작용한 구조적 현상으로 진단했다.



그는 "중동 지역의 지정학적 불확실성이 완전히 해소되지 않은 만큼 기업들은 환 헤지 강화, 에너지 조달선 다변화, 공급망 리스크 관리 등 대응 체계를 유지해야 한다"고 강조했다.



이어진 토론에서는 환율 안정을 위한 국제 공조와 경제 체질 개선의 필요성이 제기됐다.



강태수 한경협 특임연구위원은 "향후 10년간 이어질 3천500억달러 규모의 대미 투자가 구조적 환율 상승 압력으로 작용하면 기업의 투자에 차질이 빚어질 수 있다"면서 미국이 한국의 환율 안정 노력에 동참할 필요성을 강조했다.



정영식 대외경제정책연구원 선임연구위원은 하반기 환율 안정세를 점치면서도 "단기 쏠림에 따른 변동성 관리를 위해 주요국과의 통화 협력을 강화하고 외화 유입 촉진 및 유출 완화 조치, 통화 정책적 대응 등 시장 안정화 노력을 지속해야 한다"고 덧붙였다.



주원 현대경제연구원 본부장 또한 "시장심리 안정을 위해 미국과의 원·달러 통화스와프를 지속해서 추진할 필요가 있다"고 제언했다.



허준영 서강대학교 교수는 "고환율을 '뉴 노멀'로 받아들이기엔 국내 산업과 취약 계층의 피해가 너무 크다"면서 "중장기적 경제 구조 개선에 나설 시점"이라고 말했다.



조재한 산업연구원 센터장은 고부가가치 산업 중심의 산업구조 전환과 경쟁력이 낮은 분야의 구조조정을 병행해야 한다고 강조했다.



이태규 한국경제연구원 수석연구위원은 특정 환율 수준 방어보다 재정 신뢰와 통화 안정, 성장잠재력 제고에 초점을 맞춘 정책이 중요하다고 조언했다.

<연합>

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