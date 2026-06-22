기성용, 안정환과 어색한 사이? "인터뷰 거절 오해 있었다"

축구선수 기성용이 안정환과의 과거 일화를 공개한다.

22일 오후 8시 공개되는 틱톡 오리지널 콘텐츠 '티키티키 타카타카 토크토크쇼' 9회에는 기성용, 홍진호, 표창원, 권일용이 출연한다.

축구선수 기성용. 사진=틱톡

이날 방송은 축구 심리학개론을 주제로 꾸며진다. 딘딘은 안정환이 다른 후배 축구선수들과 달리 기성용을 대하는 태도가 다르다는 점에 주목한다.

기성용은 과거 유럽까지 찾아온 안정환의 인터뷰를 거절했다는 오해를 받은 사건을 언급하며 "욕 많이 먹었다"고 털어놓는다.

승부차기에 관한 이야기도 이어진다. 안정환은 2012년 런던올림픽 8강전 승부차기에서 기성용이 5번 키커를 자처한 것을 두고 영웅심리를 짚는다.

기성용은 당시 상황에 대해 "게임 끝났다고 생각했다. 왜냐하면 저는 자신이 있었으니까"라고 말했다.

기성용은 오는 25일 남아프리카공화국과 2026 북중미 월드컵 조별리그 3차전을 앞둔 한국 축구대표팀에도 응원을 전한다.

그는 "선수들이 큰 대회를 나가면 욕을 먹을까 봐 불안해한다. 그런데 지나고 나니 아쉬운 부분이 남더라"며 "비판은 신경 쓰지 말고 4년에 한 번 하는 축제인 만큼 즐기면서, 다시 돌아오지 않는 소중한 시간을 경험했으면 좋겠다"고 했다.

<뉴시스>

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