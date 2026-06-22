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'이혼' 윤민수, 재혼 질문에 "장례식 겸 결혼식 원해"

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가수 윤민수가 재혼에 대한 생각을 전했다.

 

21일 방송된 SBS '미운 우리 새끼'에서는 김승수, 김종민, 윤민수가 압구정에 위치한 박정수의 집을 찾는 모습이 그려졌다.

 

윤민수. SBS &#39;미운 우리 새끼&#39; 캡처
윤민수. SBS '미운 우리 새끼' 캡처

이날 박정수는 정을영 PD와 사실혼 관계를 이어오고 있는 이유를 털어놨다. 그는 "결혼이라는 건 가족과 가족이 만나는 것 아니냐"며 "50살에 재혼을 생각했을 때 서로의 가족이 부딪히는 일이 생기면 자신이 없었다"고 말했다.

 

이를 듣던 윤민수는 재혼과 연애 중 어떤 선택을 할 것인지 묻는 질문에 "선생님 말씀처럼 저도 비슷하게 생각하고 있다"고 답했다.

 

이어 "만약 그런 분을 만나게 되면 개인적인 소망은 장례식 겸 결혼식을 같이 하는 것"이라고 말했다.

 

윤민수는 "보고 싶은 사람들을 다 보고 싶다. 죽고 나서 보면 뭐 하냐"며 "미리 다 보는 분들도 있더라"고 설명했다.

 

김종민은 "직전에? 조의금도 미리 받고?"라고 되물어 웃음을 자아냈다. 윤민수는 "파티처럼 하고 끝내더라"라고 설명을 더했다.

 

윤민수는 2006년 비연예인과 결혼했으나, 20204년 이혼 소식을 알렸다. 두 사람은 슬하에 아들 윤후를 뒀다.

<뉴시스>


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