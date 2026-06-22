미·이란 스위스 회담 종료…"호르무즈·레바논 관리체계 합의"

미국과 이란이 종전 양해각서(MOU) 이행을 논의하기 위해 스위스에서 열린 고위급 1차 회담이 22일(현지시간) 새벽 종료됐다.

'무박 2일'간 회담한 양측은 향후 60일 내 최종 합의를 목표로 한 로드맵과 함께 호르무즈 해협 및 레바논 관련 분쟁 관리 체계를 마련하는 데 합의했다.

종전 협상 중재국인 카타르와 파키스탄은 이날 회담이 끝난 뒤 미국과 이란의 1차 회담이 종료됐다고 공동성명을 통해 발표했다.

양국은 공동성명에서 미국과 이란이 MOU 이행 방안과 관련해 정치적 감독을 제공할 고위급위원회를 설치하기로 합의했으며, 이 위원회는 향후 60일 이내에 최종 종전 협정을 체결하기 위한 로드맵에 합의했다고 전했다.

성명은 특히 "당사국들(미국·이란)은 MOU에 따른 레바논 내 군사작전 종료 준수를 보장하기 위해 중재국들의 조력 하에 당사국들과 레바논 간의 '갈등완화 기구'를 설치하기로 합의했다"고 밝혔다.

또 "호르무즈 해협을 통과하는 상선들의 안전한 통항을 목적으로 사고와 오판을 방지하기 위해 당사국 간의 '연락선'도 구축됐다"고 전했다.

아울러 미국과 이란은 중재국과 동석하는 형식으로 이번주 실무급 회담을 계속하기로 했다.

이란 측은 회담의 결과를 상당히 긍정적으로 평가했다.

에스마일 바가이 대변인은 회담 뒤 이란 국영방송에 "호르무즈 해협의 안전한 선박 통항과 관련한 메커니즘을 마련하기로 (미국과) 합의했으며 이는 중요한 사안"이라고 말했다.

또 "이란의 석유 수출에 필요한 허가 발급과 동결 자금 해제를 논의했고 이는 매우 중요한 사안으로, 상당한 진전이 이뤄졌다"며 "레바논을 포함한 모든 전선에서 전쟁이 종식돼야 한다"고 했다.

그는 "현 단계에서 협상단의 업무는 끝났지만 양해각서의 효과적 이행에 필요한 사안들에 대해 실무팀은 내일 작업을 중재국이 참석한 회담에서 이어가기로 했다"고 확인했다.

그러면서 "양해각서 13조에 따라 최종 합의를 위한 협상에 진입하려면 이런 조건들이 먼저 이행돼야 한다"고 강조했다.

종전 양해각서 13조는 레바논 등 모든 전선의 전쟁 종식, 미국의 해상봉쇄 해제, 이란의 호르무즈 해협 재개를 비롯해 이란산 원유·석유화학 제품 수출 허가, 이란 동결자금 해제 등 제재에 대한 조치가 이뤄져야 최종 협상을 시작한다는 내용이다.

회담에 참석한 아바스 아라그치 이란 외무장관은 엑스에서 "파키스탄, 카타르의 끈질긴 중재로 레바논 전쟁 종식을 위한 중대한 진전이 마련됐다"며 "이란의 석유 및 석유화학 제품 수출 제재가 면제되고 봉쇄가 해제됐고 일부 동결자금 해제와 함께 이란을 위한 대규모 재건·개발 계획이 가동됐다"고 말했다.

그러면서 '첫번째 실전 테스트:레바논 갈등완화 기구'라고 적어 레바논 상황이 향후 협상의 관건이라는 점을 강조했다.

카타르·파키스탄도 공동성명에서 "회담은 긍정적이고 건설적인 분위기 속에서 진행됐다"며 "향후 기술적 회담을 위한 메커니즘 구축을 포함하여 고무적인 진전이 이뤄졌다"고 평가했다.

미국과 이란은 14일 종전 MOU에 서명했지만, 이스라엘과 레바논 내 친이란 무장정파인 헤즈볼라의 충돌이 계속되면서 종전 협상이 우여곡절을 겪었다. 이란은 MOU 타결 이후에도 이스라엘이 헤즈볼라를 계속 공격하고 있다며 19일 예정됐던 스위스 회담을 연기했고 전날 호르무즈 해협 재봉쇄 카드를 꺼내들었다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지