손석희, 13년 만에 MBC 라디오 복귀…‘손석희의 12시’ 신설

손석희 앵커가 13년 만에 MBC 라디오로 복귀한다.

MBC는 29일부로 라디오 개편을 단행하고 표준FM(수도권 95.9MHz) 낮 12시 5분대에 ‘손석희의 12시’를 신설한다고 22일 밝혔다. 손 앵커는 2000년부터 2013년까지 MBC 아침 라디오 ‘손석희의 시선집중’을 진행한 바 있다.

‘손석희의 12시’ 제작진은 “손 앵커 특유의 날카로운 질문과 깊이 있는 인터뷰를 통해 청취자의 관심을 끌 것”이라며 “국내외 주요 전문가들과 함께 세계를 관찰하고 분석하는 개성 있는 프로그램을 선보이겠다”고 밝혔다.

이번 개편으로 기존 정오에 표준FM에서 방송되던 ‘트로트 라디오’는 평일 오후 2시 10분(주말 오후 2시 20분)으로 이동한다. 해당 시간대에 방송되던 ‘박준형, 박영진의 두시만세’는 28일 방송을 끝으로 종료된다.

시사 프로그램 ‘뉴스하이킥’은 권순표 앵커의 배턴을 이어받아 조승원 MBC 기자가, 인터뷰 프로그램 ‘물음표’는 김경일 아주대 심리학과 교수가 진행을 맡는다.

FM4U(수도권 91.9MHz)는 심야 시간대 편성을 개편해 밤 10시부터 자정까지를 ‘뮤직 하이라이트 존’으로 구성한다. 월~수요일에는 ‘친한 친구’, 목~금요일에는 ‘아이돌 라디오’, 토~일요일에는 ‘스포왕 고영배’를 편성한다.

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