대구 군위군, ‘생활인구’ 26만명 돌파…주민등록인구의 10배 넘었다

대구 군위군의 ‘생활인구’가 주민등록인구를 10배 이상 웃돌며 26만명을 돌파했다. 2023년 대구시 편입 이후 파크골프장 등 레저·관광 중심의 체류형 정책과 축제 유입 효과가 맞물리며, 지역 소멸 위기 극복의 새로운 모델로 떠올랐다.

22일 행정안전부와 국가데이터처가 발표한 ‘2025년 4분기 생활인구 산정 결과’에 따르면, 지난해 10월 기준 군위군의 생활인구는 총 26만7467명으로 집계됐다. 이는 정부가 생활인구 통계를 공표하기 시작한 2024년 이후 역대 최고치다.

대구시 군위군 청사 전경. 군위군 제공

생활인구는 주민등록인구에 통근∙통학∙관광 등의 목적으로 월 1회, 하루 3시간 이상 체류하는 인구를 더한 개념이다. 정주 인구뿐 아니라 지역에서 실질적으로 활동하는 인구까지 포함해 지역의 경제∙교류 활력도를 나타내는 지표다.

조사 결과 군위군의 주민등록인구는 2만2332명인 반면, 체류인구는 24만4560명에 달해 등록인구 대비 체류인구 비율이 10.7배를 기록했다. 이는 전국 인구감소지역 89곳 가운데 대구·경북 지역에서는 가장 높고, 전국 단위로는 9위에 해당하는 기록이다.

이런 성과는 군이 2023년 대구시 편입 이후 추진해 온 체류형 인구 확대 정책이 주효했기 때문으로 분석된다. 군은 최근 파크골프장 등 레저스포츠 시설을 대폭 확충하고, 관광과 농업을 연계한 체류형 관광 전략을 펼쳐왔다. 특히 지난해 10월에 열린 ‘군위 바비큐축제’와 가을 연휴가 맞물리면서 외지 방문객이 대거 유입됐다.

이들 외지 방문객 유입이 지역 소상공인 매출 증대와 ‘관광 경제 선순환 구조’로도 이어지고 있다. 군 체류인구의 재방문율은 31.3%를 기록했고, 평균 숙박∙체류 기간은 2.2일, 체류시간은 9.7시간으로 조사됐다. 1인당 평균 신용카드 사용액은 10만6000원으로 나타났다.

군 관계자는 “레저스포츠 인프라 확충과 수요응답형 교통서비스(DRT) 등 광역 교통망 강화를 통해 ‘1일 체류인구 1만명’ 시대를 확실히 열겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지