굽네 듀먼 “반려견 전용 자연화식 누적 판매량 4000만팩 돌파”

굽네는 반려견 전용 식품 브랜드 ‘듀먼’의 자연화식 제품군 누적 판매량이 지난 4월 기준 4000만팩을 넘어섰다고 22일 밝혔다.

듀먼 자연화식은 합성 첨가물 없이 미국사료관리협회(AAFCO)의 영양 기준을 적용한 제품이다.

굽네 듀먼, 자연화식 제품. 듀먼 제공

제품은 총 10종으로, 채소와 단백질원을 담은 ‘오리지널’ 6종과 건강 고민에 따라 맞춤 관리를 제안하는 ‘기능성’ 4종으로 구성됐다.

회사 측은 반려동물을 가족처럼 여기는 문화가 확산하면서 영양과 기호성을 모두 고려한 반려견 전용 식품 수요가 늘어난 점을 판매 증가 배경으로 꼽았다.

듀먼 관계자는 “이번 4천만 팩 돌파는 듀먼 자연화식을 꾸준히 선택해 주신 소비자들의 신뢰가 있었기에 가능한 성과”라며 “앞으로도 반려동물의 건강과 기호성을 모두 고려한 제품을 선보이며 건강한 펫푸드 문화를 확산하는 데 힘쓰겠다”고 말했다.

한편, 듀먼은 삼계탕과 오리탕 등 보양식 제품의 여름철(6∼8월) 판매량이 평시 대비 약 두 배 증가하는 추세에 맞춰 이달부터 ‘닭가슴살&토마토 튼튼체력’ 제품 단독 특가 프로모션을 진행하고 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지