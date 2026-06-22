소지섭 "주인공 맡고 부담감 컸다…결혼 후 여유 생겨"

배우 소지섭이 아나운서 출신 조은정과 결혼 후 일에 임하는 마음가짐이 한결 편해졌다고 했다.

소지섭은 21일 유튜브 채널 '요정재형'에 배우 윤경호·최대호와 함께 게스트로 출연해 다양한 이야기를 나눴다.

윤경호는 "공연이 끝나면 관객들로 인해 채워진 그 열기 때문에 다시 일상 생활로 쉽게 돌아가지 못한다"고 했다.

그러자 소지섭은 "연기만 해도 그렇다. 집에 들어가면 아무리 피곤해도 멍한 시간이 무조건 필요하다"고 말했다.

MC 정재형이 "지섭이는 계속 (매체에) 노출이 돼 왔다. 연기한 모든 것이 노출되다 보니 (행동을) 좀 사린거냐"고 묻자 소지섭은 "예전보다는 (행동이) 많이 편해진 거다"라고 했다.

그는 "데뷔하고 주인공까지 하게 되고 어깨가 무거워지면서 사람들이 날 만나고 인터뷰하면 되게 불편해더라"라고 말했다.

이어 "난 내 작품 홍보하거나 관련된 일을 얘기를 해야 하는데. 그래서 (사람들이 불편해하는 걸 느끼면서) 나도 좀 변하긴 하더라"고 했다.

또 "내가 이 작품 책임지고 나가서 무언가를 해야 하는데 내 성격대로만 하면 안되겠더라"고 말했다.

소지섭은 "그래서 이제는 편한 것처럼 비춰지지만 노력하는 거다"라고 했다.

정재형이 "결혼하고도 편해진 것도 있지 않냐"고 묻자 소지섭은 "그럴수도 있겠다"라고 말했다.

<뉴시스>

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