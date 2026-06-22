심수창 "前 아내가 재혼 응원…월세 오피스텔서 새출발"

야구선수 출신 방송인 심수창이 이혼 후 새 출발을 고백한다.

22일 오후 10시 방송되는 TV조선 예능물 '조선의 사랑꾼'에는 지난해 이혼한 심수창이 출연한다.

이날 방송에서 심수창은 개그맨 양상국이 추진 중인 '6등급 클럽' 오디션에 등장한다. 양상국은 심수창에게 "아픔이 있으신데 방송을 통해 다시 사랑을 꿈꾸면서 결혼하는 모습이 방송에 나가도 되겠느냐"고 물었다.

이에 심수창은 "전 아내에게 연락했다. 전 아내가 잘됐으면 좋겠다 하더라"라고 답했다. 이를 본 김국진은 "응원한다는 것 보면, 잘 헤어진 것"이라고 말했다.

심수창은 재혼에 대한 바람도 드러냈다. 그는 "원래는 아이를 빨리 갖고 싶었다. 자녀가 없기 때문에 후배의 아들이 이번에 지명받아 프로에 가는 걸 보면, 더욱 빨리 새로운 사랑을 하고 싶다"고 털어놨다.

이혼 후 주거 상황도 공개했다. 심수창은 "자가가 있었는데, 이혼하며 많은 걸 내려놓고 월세로 새 인생을 시작했다"며 "조그만 오피스텔에서 다시 시작하고 있다"고 밝혔다.

<뉴시스>

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