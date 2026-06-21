일본, 월드컵 통산 1000번째 경기서 튀니지 4-0 완승… 우에다 ‘2골·1도움’ 맹활약

2골 1도움으로 맹활약한 우에다 아야세(왼쪽). AP연합뉴스

‘아시아 최강’ 일본이 월드컵 통산 1000번째 경기에서 튀니지를 상대로 4골을 퍼부으며 최초의 기록을 썼다.

모리야스 하지메 감독이 이끄는 일본 축구대표팀은 21일(한국시간) 멕시코 몬테레이 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 조별리그 F조 2차전에서 우에다 아야세의 2골·1도움 활약을 앞세워 튀니지에 4-0으로 완승했다.

4-0 승리는 월드컵에 진출한 역대 아시아 팀 가운데 한 경기 최다 득점 기록이다.

1930년 우루과이 대회에서 프랑스와 멕시코의 개막전으로 막을 올린 월드컵은 이번 북중미 대회로 23회째를 맞았다. 이날 일본과 튀니지전은 역대 1000번째 경기였다.

일본은 이 경기를 통해 이번 대회 마수걸이 승리를 따냈다. 아울러 개막 직후 6경기 무패 행진을 이어가다 6연패 늪에 빠져 있던 아시아축구연맹(AFC) 가맹국의 연패 사슬을 끊고 아시아 축구의 자존심을 지켰다.

네덜란드·일본·스웨덴·튀니지가 속한 F조는 이번 대회 ‘죽음의 조’로 평가받는다.

1차전에서 네덜란드와 2-2로 비겼던 일본은 1승 1무로 승점 4를 기록했다. 앞서 스웨덴을 5-1로 꺾은 네덜란드(승점 4)에 다득점에서 밀려 조 2위에 자리했다.

1차전 패배(스웨덴전 1-5 패) 이후 사브리 라무시 감독을 경질하고 에르베 르나르 감독을 선임해 분위기가 어수선한 튀니지를 상대로 일본은 일찍부터 주도권을 잡았다.

전반 4분 만에 선제골이 터졌다. 나카무라 게이토가 페널티지역 왼쪽 측면을 파고들어 내준 컷백이 가마다 다이치의 뒷발에 맞고 그대로 굴러 들어갔다. 일본의 월드컵 역사상 최단 시간 득점 기록이다.

앞선 네덜란드전에서도 오가와 고키의 헤더가 자신의 머리를 맞고 굴절돼 행운의 첫 골을 올렸던 가마다는 이로써 대회 두 경기 연속골의 주인공이 됐다.

전반 31분에는 우에다가 추가 골을 터뜨리며 한 걸음 더 달아났다. 페널티지역 안까지 공을 몰고 들어간 우에다는 수비수의 압박이 헐거워진 틈을 타 상대 다리 사이를 꿰뚫는 슈팅을 지체 없이 날려 2-0을 만들었다.

두 골의 여유를 안고 맞이한 후반전에도 일본의 공세는 멈추지 않았다.

후반 24분 도미야스 다케히로가 찔러준 스루패스를 우에다가 원터치로 뒷공간에 떨어뜨리며 튀니지의 수비 라인을 단번에 무너뜨렸다. 이를 건네받은 이토 준야가 골대 오른쪽 구석으로 침착하게 밀어 넣었다.

후반 38분에는 우에다가 멀티 골을 완성하며 일본 월드컵 역사상 최초로 4-0 리드를 잡았다. 이토가 골대 오른쪽으로 내준 공을 고토 게이스케가 반대편 넓은 공간으로 정확한 컷백 크로스를 올렸고, 이를 우에다가 펄쩍 뛰어오르며 골문 오른쪽 구석에 꽂아 넣어 아시아 축구의 새 역사를 썼다.

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