한동훈 “2030년 대선서 정권 탈환… 2028년 총선서 보수 다수당 목표”

무소속 한동훈 의원은 20일 “2028년 총선에서 보수가 다수당이 되는 것을 목표로 하고 2030년 대선에서 정권을 되찾을 계획”이라고 했다. 국민의힘 장동혁 대표를 겨눠선 “정통성을 이미 상실했다”며 사실상 대표직 사퇴를 공개 촉구했다.

한 의원은 이날 보도된 일본 요미우리신문 인터뷰에서 보수 재건 계획에 대해 “국민의힘 복당을 목표로 한다. 다만 서두를 필요는 없다”면서 이같이 밝혔다. 이어 “보수 재건의 길을 함께 걸을 수 있는 사람이라면 함께하겠다는 생각”이라며 “보수 재건을 위해 보복이나 배제를 할 생각은 없다”고 했다. 차기 대선 출마 여부를 두고선 “지금 단계에선 스스로 결정할 문제가 아니다. 그 시점에서 국민이 나를 필요로 하는지에 달려있다”고 말을 아꼈다.

한동훈 무소속 의원. 뉴시스

한 의원은 잔여 임기를 약 1년 남은 장 대표에 대해선 “지방선거에서 크게 패했는데도 사임하지 않는 당대표는 거의 없다”며 “현재는 형식적으로 당대표에 머물고 있을 뿐”이라고 혹평했다. 그러고선 “정치적 권위와 보수진영을 이끄는 정통성은 이미 상실한 상태”라고 직격탄을 날렸다.

더불어민주당과 이재명정부의 검찰청 폐지도 도마에 올렸다. 한 의원은 “가장 큰 문제는 이재명 대통령의 사법리스크와 무관하다면 이런 제도 개편은 이뤄지지 않았을 것이란 점”이라며 “오랫동안 유지돼 온 제도를 권력자의 편의에 따라 무너뜨리는 것은 위험하다”고 지적했다. 또 “검찰에도 문제가 있지만 분쟁 해결과 권리 구제라는 중요한 기능을 수행해 왔다”며 “이것이 약화되면 가장 큰 영향을 받는 것은 변호사를 고용할 여유가 없는 일반 시민”이라고 강조했다.

한 의원은 보수 세력의 재집권 시 검찰 제도를 복원하겠단 방침이다. 그는 “이 정권이 무너뜨린 제도를 정상화해야 한다”며 “그 과정에서 기존 제도의 문제점에 대해선 개혁이나 보완도 가능하다”고 했다. 그러면서 “권력자에게 불편하다는 이유만으로 제도 자체를 폐지해선 안 된다”고 했다.

정부의 외교정책에 대한 질타도 이어졌다. 한 의원은 대미 외교에 대해선 “몇 가지 전략적 오류가 있다”며 전시작전통제권 환수가 “이념과 지지층을 배려해 추진되는 것은 문제”라고 했다. 한 의원은 전작권 환수가 “언젠가는 필요하다”면서도 “전작권의 틀은 지금까지 한·미 동맹 운영을 성립시켜 온 기반”이라고 했다. 아울러 미국이 한·미 연합사령부 해체를 받아들일지, 주한미군이 계속 존재할지에 대한 제도 설계를 면밀히 해야 한다는 뜻을 밝혔다.

한 의원은 대중 관계에 대해선 “동아시아에서의 패권주의에 반대하는 것을 기본 원칙으로 삼아야 한다고 생각한다”며 “이는 중국 자체에 반대한다는 의미가 아니라 지역 질서와 주권을 위협하는 행동에 반대한다는 의미”라고 했다. 대만 문제에 대해선 “한국이 현상 유지를 지지해야 한다”며 “중국을 불필요하게 자극하지 않으면서도 한·미·일 협력을 유지할 수 있는 가장 현실적인 입장이기 때문”이라고 했다.

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