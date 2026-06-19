주말 약속 취소해야 하나…전국 ‘최대 250㎜’ 물폭탄 [주말날씨]

이번 주말 많은 비가 내리며 여름 무더위가 잠시 주춤하겠다. 기온은 다소 내려가겠지만, 습도가 크게 오르며 후텁지근한 날씨가 이어지겠다. 주말 나들이가 예정돼 있다면 옷차림에 유의해야겠다.

돌풍과 벼락을 동반한 소나기가 내린 지난 14일 서울 종로구 광화문광장에서 시민들이 우산을 쓰고 발걸음을 옮기고 있다. 뉴스1

19일 기상청에 따르면 토요일인 20일 아침 최저기온은 19~23도, 낮 최고기온은 22~29도로 아침까지 덥고 습한 날씨가 이어질 전망이다. 일요일인 21일은 최저 16~21도, 최고 22~30도로 평년(최저 17~20도, 최고 23~29도)와 비슷하겠다.

제주 남쪽 바다의 저기압 영향으로 19일부터 20일 오후까지 전국 하늘에 무거운 비구름이 깔리겠다. 이날 밤부터 전국에 비가 시작되며 습도도 본격적으로 올라가겠다.

19~20일 예상 강수량은 △서울·인천·경기 30~100㎜ △서해5도 20~60㎜ △강원내륙 30~80㎜ △강원산지·동해안 50~100㎜(많은 곳 120㎜ 이상) △대전·세종·충남·충북 30~80㎜ △광주·전남 50~100㎜(많은 곳 전남 남부 서해안·남해안·지리산 부근 120㎜ 이상) △전북 30~80㎜ △부산·울산·경남·대구·경북 30~80㎜(많은 곳 부산·울산·경남 남해안·지리산 부근 100㎜ 이상) △제주도 50~180㎜(많은 곳 중산간·산지 250㎜ 이상)이다.

비가 내리는 지역에서는 돌풍과 함께 천둥·번개가 치는 곳이 있겠고, 매우 강하고 많은 비로 인해 피해가 우려되니 각종 안전에 유의해야겠다.

19일 새벽부터 전라해안과 경남권해안, 제주도, 오후부터 강원동해안에는 바람이 순간풍속 시속 70㎞ 이상(산지 시속 90㎞ 이상)으로 매우 강하게 불면서 강풍특보가 발표될 가능성이 있겠다.

미세먼지는 20일 ‘좋음’, 21일 ‘좋음’~‘보통’ 수준을 보이겠다.

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