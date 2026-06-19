주말 약속 취소해야 하나…전국 ‘최대 250㎜’ 물폭탄 [주말날씨]

이번 주말 많은 비가 내리며 여름 무더위가 잠시 주춤하겠다. 기온은 다소 내려가겠지만, 습도가 크게 오르며 후텁지근한 날씨가 이어지겠다. 주말 나들이가 예정돼 있다면 옷차림에 유의해야겠다.
19일 기상청에 따르면 토요일인 20일 아침 최저기온은 19~23도, 낮 최고기온은 22~29도로 아침까지 덥고 습한 날씨가 이어질 전망이다. 일요일인 21일은 최저 16~21도, 최고 22~30도로 평년(최저 17~20도, 최고 23~29도)와 비슷하겠다.
제주 남쪽 바다의 저기압 영향으로 19일부터 20일 오후까지 전국 하늘에 무거운 비구름이 깔리겠다. 이날 밤부터 전국에 비가 시작되며 습도도 본격적으로 올라가겠다.
19~20일 예상 강수량은 △서울·인천·경기 30~100㎜ △서해5도 20~60㎜ △강원내륙 30~80㎜ △강원산지·동해안 50~100㎜(많은 곳 120㎜ 이상) △대전·세종·충남·충북 30~80㎜ △광주·전남 50~100㎜(많은 곳 전남 남부 서해안·남해안·지리산 부근 120㎜ 이상) △전북 30~80㎜ △부산·울산·경남·대구·경북 30~80㎜(많은 곳 부산·울산·경남 남해안·지리산 부근 100㎜ 이상) △제주도 50~180㎜(많은 곳 중산간·산지 250㎜ 이상)이다.
비가 내리는 지역에서는 돌풍과 함께 천둥·번개가 치는 곳이 있겠고, 매우 강하고 많은 비로 인해 피해가 우려되니 각종 안전에 유의해야겠다.
19일 새벽부터 전라해안과 경남권해안, 제주도, 오후부터 강원동해안에는 바람이 순간풍속 시속 70㎞ 이상(산지 시속 90㎞ 이상)으로 매우 강하게 불면서 강풍특보가 발표될 가능성이 있겠다.
미세먼지는 20일 ‘좋음’, 21일 ‘좋음’~‘보통’ 수준을 보이겠다.
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