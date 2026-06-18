이승철, 데뷔 40주년 맞아 KBS 추석 특별 무대 장식…전석 무료 공연

가수 이승철이 데뷔 40주년을 기념해 KBS 추석 특집 무대에 오른다.

가수 이승철이 데뷔 40주년을 기념해 오후 5시 인천 인스파이어 아레나에서 ‘당신의 삶은 네버엔딩 스토리-이승철’ 공연을 개최하는 KBS 추석 특집 무대에 오른다고 전해진다. 사진은 ‘당신의 삶은 네버엔딩 스토리-이승철’ 공연 포스터. KBS 제공, 연합뉴스

KBS는 오는 8월 1일 오후 5시 인천 인스파이어 아레나에서 ‘당신의 삶은 네버엔딩 스토리-이승철’ 공연을 개최한다고 밝혔다. 이번 무대는 추석 연휴 기간 KBS 2TV를 통해 시청자들에게 공개될 예정이다.

공연의 중심에는 이승철의 대표곡으로 꼽히는 ‘네버엔딩 스토리’가 자리한다. 해당 곡은 과거 밴드 ‘부활’ 시절 이승철이 보컬로 참여해 큰 사랑을 받은 노래로, 이번 공연의 핵심 주제 역시 이 곡에서 착안한 것으로 전해진다.

제작진은 이승철이 지난 40년 동안 발표해 온 음악을 통해 대중의 인생과 추억을 되짚어보는 의미 있는 무대를 선보일 계획이다. 제작진은 이번 공연을 “이승철의 음악과 함께 걸어온 국민들의 추억과 감동을 되새기는 특별한 무대가 될 것”이라고 밝혔다.

오랜 시간 세대를 아우르며 사랑받아 온 그의 음악을 바탕으로 관객들에게 공감과 감동을 전하겠다는 구상이다.

이번 공연은 전 좌석 무료로 운영된다. 현장에서 펼쳐질 이승철의 데뷔 40주년 기념 무대는 추석 연휴 기간 방송을 통해 전국 시청자들과 만날 예정이다.

한편 KBS 추석 기획 특집은 명절을 대표하는 음악 프로그램 가운데 하나로 자리매김해 왔다.그동안 나훈아, 심수봉, 박진영, 조용필 등 국내 대중음악계를 대표하는 아티스트들이 참여해 화제를 모았다.

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