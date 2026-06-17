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한은 "고액 성과급 주는 기업 늘면 물가상승률 약 0.05%p↑"

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"특정 분야 성과급, 전반적인 임금 상승 압력으로 작용…물가 자극 가능성"
"1분기 IT 성과급, 명목임금 상승 기여도 97% 분위…물가 영향 더 커질수도"

삼성전자와 SK하이닉스와 같이 대규모 성과급을 주는 사업체가 늘어나면 소비자물가 상승률이 0.05%포인트(p) 높아질 수 있다는 분석이 나왔다.

일부 사업체에 성과급이 집중돼도 전반적인 임금 상승 압력이 확산하면서 수요 측면에서 물가를 자극한다는 것이다.

사진공동취재단.
사진공동취재단.

이에 따라 일부 IT 대기업 대규모 성과급이 물가 상방 압력으로 이어질 수 있다는 전망이 나온다.

한국은행은 17일 발표한 '물가안정목표 운영상황 점검' 보고서를 통해 "큰 금액의 특별급여(성과급)가 일부 사업체에 집중돼 지급되는 경우 물가 상방압력이 유의하게 커진다"고 밝혔다.

보고서에 따르면 업계 상위 10% 수준의 성과급을 지급하는 사업체의 비중이 늘어나면 소비자물가는 5개월 뒤 0.05%p 상승하는 것으로 나타났다.

반면 같은 기간 상위 40∼60%의 평균적인 성과급을 지급하는 사업체 비중이 늘어나면 소비자물가 누적반응은 거의 없었다.

한국은행 보고서 발췌.
한국은행 보고서 발췌.

한은은 "전산업 특별급여가 똑같이 10% 상승하더라도 평균적인 수준에서 늘어나면 물가에 미치는 영향이 제한적이지만, 일부 업종에 집중돼 상승하면 시차를 두고 소비자물가에 유의한 영향을 미칠 수 있다"고 설명했다.

올해 1분기 명목임금은 전년 동기 대비 3.4% 상승했는데, 이 중 IT부문 성과급의 기여도는 1.3%포인트(p)로 나타났다.

이는 지난 2012∼2025년의 임금분포 기준 97% 분위에 해당하는 매우 높은 수준이다.

특히 내년 초 IT 상여금 기여도는 상위 1%를 상회하는 전례 없는 수준에 이를 가능성이 매우 높다고 한은은 내다봤다.

한은은 이처럼 성과급 지급이 큰 폭 늘어날 경우 다른 산업에 임금 상승 압력을 줄 수 있다고 분석했다.

한국은행 보고서 발췌.
한국은행 보고서 발췌.

특정 업종의 임금 수준이 크게 높아지면 근로자들이 이를 준거임금으로 삼아 임금 협상의 기준으로 삼고, 임금체계 변화를 요구하기 때문이다.

이는 물가의 수요압력을 다시 키워 소비자물가를 높일 수 있다는 게 한은의 설명이다.

한은은 "일부 사업체에서 집중적으로 특별급여가 크게 늘어나면 물가 상방압력이 유의하게 높아지는 것으로 나타났고, 특히 최근 IT부문 성과급은 매우 이례적인 규모로 지급되기 때문에 실제 그 영향이 예상보다 더 커질 가능성도 배제할 수 없다"고 전망했다.

그러면서 "향후 IT부문의 특별급여 상승이 여타 부문으로 얼마나 전이되는지,전반적인 정액급여 인상으로 이어지는지에 관해 산업별 임금동향을 면밀히 점검해 나갈 필요가 있다"고 제언했다.

<연합>


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